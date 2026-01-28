Olay, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kız arkadaşının evine giden genç, aile bireylerinin eve gelmesiyle birlikte panik yaşadı. İddiaya göre, evde yakalanmamak isteyen iki genç, kısa sürede kontrolsüz bir karar aldı.

CAMDA ASILI HALDE BEKLEDİ

Çevredeki vatandaşlar, gencin bir süre 4. kattaki camdan aşağı sarkarak yardım beklediğini fark etti. Bu anlar apartman sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gencin uzun süre camda asılı kaldığı ve aşağıya inmek için uygun bir yol aradığı görüldü.

İKİSİ BİRLİKTE AŞAĞI ATLADI

Kısa süre sonra genç ile kız arkadaşı, yakalanma korkusuyla camdan kendilerini aşağı bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen iki genç çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

AİLE BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yaşananları gören aile bireyleri büyük panik yaşadı. Görüntülerde, genç kızın ağabeyinin sinir krizi geçirerek, “Ölme, sana bir şey olmasın” diye bağırdığı duyuldu. Olay, apartman sakinleri arasında da uzun süre tedirginliğe yol açtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, gençlerin sağlık durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.