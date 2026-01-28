Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.