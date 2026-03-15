Ramazan Bayramı yaklaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün gün hava tahminini paylaştı. Türkiye genelinde sağanak yağış beklenirken Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Antalya ve Alanya’da da bayram günlerinde aralıklı yağış ihtimali var.

Ramazan Bayramı öncesi seyahat ve tatil planı yapan milyonlarca kişi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde yeni hafta ile birlikte yağışlı bir hava sistemi etkili olacak.

Uzmanların paylaştığı tahminlere göre arefe gününden bayram sonuna kadar birçok bölgede aralıklı sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

HAFTA BAŞINDA DOĞU’DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftanın ilk günlerinde yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini gösterecek. Pazartesi ve salı günleri bölgede sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

Bölgedeki vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması istenirken, yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşanabileceği de ifade edildi.

YAĞIŞLI SİSTEM BATIYA DOĞRU İLERLEYECEK

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı sistemin Marmara, Ege ve Batı Anadoluya doğru ilerlemesi bekleniyor. Meteoroloji, çarşamba gününden itibaren batı illerinde de aralıklı sağanak yağış görülebileceğini açıkladı.

Bu durum özellikle bayram ziyaretleri ve şehirler arası yolculuk planlayan vatandaşlar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ İHTİMALİ VAR

Tahminlere göre arefe günüyle birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Bayram süresince de birçok bölgede aralıklı yağışlar görülebilir.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının bayramın ilk günlerinde de yer yer devam edebileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren batı bölgelerde sıcaklıklarda kademeli düşüş görülebilir.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bayram haftasında bazı büyük şehirlerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

İstanbul: 11 – 12°C

Ankara: 11 – 12°C

İzmir: 14 – 15°C

Antalya: 18 – 19°C

Antalya ve Alanya’da bayram haftasında hava sıcaklıklarının 18-19 derece civarında seyretmesi beklenirken, zaman zaman kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların güncel meteoroloji tahminlerini takip etmeleri ve olası yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.