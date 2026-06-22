Sabah saatlerinde sahil şeridinde fark edilen büyük balığın, kıyıya oldukça yakın bir noktada hareketsiz şekilde durduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen dev deniz canlısı, sahilde bulunanlar arasında şaşkınlık yarattı. Bazı kişiler balığın türünü tahmin etmeye çalışırken, bazıları ise uzun süre denizde kaldığını ve bu nedenle kıyıya vurmuş olabileceğini ifade etti.

Görüntülerde bir kişinin suya girerek balığın yanına kadar ulaştığı ve inceleme yaptığı görülürken, balığın herhangi bir hareket göstermediği dikkat çekti. Deniz yüzeyinde kısmen parçalanmış halde bulunan balığın uzun süredir suda kaldığı değerlendirilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da yetkililerin inceleme yapmasını istedi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, ilk kez bu büyüklükte bir balığı kıyıya vurmuş halde gördüklerini belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Özellikle yaz sezonunda yoğun turist ağırlayan bölgede yaşanan olay, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Çok sayıda kişi dev balığın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Balığın türü ve ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasının beklendiği öğrenildi. Deniz canlısının hangi türe ait olduğunun uzman ekipler tarafından yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan sahilde bulunan vatandaşlar, çevre sağlığı açısından balığın bulunduğu yerden kısa sürede kaldırılması gerektiğini ifade etti. Özellikle sıcak havanın etkisiyle kötü koku oluşabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından dev balığın türü, kıyıya vurma nedeni ve ölümüne ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)