Türkiye’nin önde gelen otel değerlendirme platformlarından Otelpuan.com tarafından açıklanan 2026 yılı sonuçları, Alanya turizmi adına önemli bir başarıyı ortaya koydu. Goldcity Hotel ve Gold Island Hotel, misafir değerlendirmeleri, puanlamalar ve tavsiye oranları doğrultusunda belirlenen “Türkiye’nin En Beğenilen 100 Oteli” listesine girerek çifte ödül kazanmanın gururunu yaşadı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirin yorumları baz alınarak hazırlanan değerlendirmelerde üst sıralarda yer alan iki tesis, sundukları hizmet kalitesi ve yüksek misafir memnuniyeti sayesinde Türkiye’nin en beğenilen otelleri arasındaki yerini bir kez daha korudu. Özellikle hizmet kalitesi, konfor, temizlik, gastronomi ve misafir deneyimi alanlarında aldığı yüksek puanlarla dikkat çeken tesisler, sektördeki güçlü konumlarını bir kez daha tescillemiş oldu.

BEŞ YILDIR KESİNTİSİZ BAŞARI

Goldcity Hotel ve Gold Island Hotel, yalnızca 2026 yılında elde ettikleri başarıyla değil, uzun yıllara yayılan istikrarlı performanslarıyla da öne çıktı. Her iki tesis, 2022-2026 yılları arasında üst üste beş yıl boyunca “Türkiye’nin En Beğenilen 100 Oteli” listesinde yer alarak, misafir memnuniyetinde sürdürülebilir başarı gösteren işletmelere verilen “Başarıda Süreklilik Ödülü”nün de sahibi oldu.

Turizm sektöründe oldukça prestijli kabul edilen bu ödül, yalnızca belirli bir dönemde değil, yıllar boyunca aynı kalite standardını koruyabilen tesislere veriliyor. Bu nedenle ödül, misafir memnuniyetinin tesadüfi değil, kurumsal bir hizmet anlayışının sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

ALANYA’DA BİR İLK

2026 yılında Türkiye genelinde sadece 21 tesisin almaya hak kazandığı Başarıda Süreklilik Ödülü, Goldcity Hotel ve Gold Island Hotel’i ayrıcalıklı bir konuma taşıdı. İki tesis, bu ödüle layık görülen Alanya’daki ilk ve tek otel grubu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Turizm sektöründe rekabetin her geçen yıl arttığı bir dönemde elde edilen bu sonuç, hem tesislerin hizmet kalitesini hem de Alanya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu gözler önüne serdi.

MİSAFİR MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Yetkililer, elde edilen başarının temelinde misafir memnuniyetine verilen önem, profesyonel ekip çalışması ve sürekli gelişim anlayışının bulunduğunu belirtti. Her sezon hizmet kalitesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini ifade eden tesis yönetimi, yerli ve yabancı misafirlerin olumlu geri bildirimlerinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Goldcity Hotel ve Gold Island Hotel’in aldığı ödüllerin, Alanya’nın turizm markasına da önemli katkı sunduğu belirtilirken, tesislerin önümüzdeki yıllarda da kalite ve misafir memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.