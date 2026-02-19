​Başkan Mustafa Sünbül, Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yeniacun ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Alanya teşkilatının son dönemdeki saha çalışmaları, projeleri ve teşkilat faaliyetlerini içeren detaylı dosyayı MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş’e takdim etti.

​"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

​Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, teşkilat disiplini içinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

​"Antalya İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş Bey’i makamında ziyaret ederek faaliyet raporlarımızı takdim ettik. Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Birliğimiz daim olsun."



​İL BAŞKANI GÜNEŞ'TEN TEŞEKKÜR



​Raporu teslim alan MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ise Alanya İlçe Teşkilatı’nın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güneş, "Alanya İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül Bey ve yönetim kurulu üyemiz bizleri ziyaret ederek faaliyet raporlarını sundular. Nazik ziyaretleri ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz," dedi.