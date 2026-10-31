Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğaz yaşayan şirketlerin başvurduğu yasal koruma sürecine ilişkin yeni bir karar açıkladı. Edremit Ticaret Sicili'ne 9473 numarayla kayıtlı Özdemir Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin talebini değerlendiren mahkeme, firmaya 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Yayımlanan mahkeme kararına göre, şirketin mali tablolarını ve ticari faaliyetlerini denetlemek amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. İlgili heyette Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu bilirkişi Murat Somuncuoğlu ve Bağımsız Denetçi unvanına sahip Ahmet Dalyan yer alıyor. Üç aylık mühlet boyunca firmanın atacağı finansal adımlar bu heyetin gözetiminde yürütülecek.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince yapılan resmi ilanda, alacaklı konumundaki kişi ve kurumlara tanınan yasal haklar detaylandırıldı. Kararın ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe sunan alacaklılar, konkordato şartlarının fiilen oluşmadığını kanıtlarıyla birlikte ortaya koyarak geçici mühletin kaldırılmasını talep edebilecek.

Sürecin gidişatını belirleyecek olan ve itirazlar ile komiser heyeti raporlarının değerlendirileceği ön inceleme duruşmasının ise 20 Ocak 2027 tarihinde saat 11.00'de yapılması kararlaştırıldı.