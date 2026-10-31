İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaydedilen görüntüler, trafik güvenliğinin ne kadar ciddi şekilde ihlal edilebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sefaköy'de akşam saatlerinde trafikte ilerleyen bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun taşındığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

BAGAJDAKİ 2 ÇOCUĞU GÖRÜNCE KAMERAYA SARILDI

Olay, Sefaköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun bulunduğunu fark eden başka bir sürücü, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, çocukların araç hareket halindeyken bagaj bölümünde yolculuk yaptığı görüldü.

OLASI BİR KAZADA FACİAYA DAVETİYE

Otomobillerin bagaj bölümleri yolcu taşımak amacıyla tasarlanmadığından, çocukların bu şekilde seyahat etmesi ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Ani fren, sert manevra veya trafik kazası durumunda bagajda bulunan çocukların ağır şekilde yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olayın görüntülenmesi, trafikte çocukların güvenli şekilde taşınmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Olayla ilgili sürücüye herhangi bir cezai işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.