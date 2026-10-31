Bankacılık sektöründe müşteri kazanma rekabeti, faizsiz finansman kampanyalarıyla yeni bir boyuta taşındı. F5Haber'in aktardığı verilere göre, faiz oranlarındaki genel seyirle birlikte birçok banka "hoş geldin" paketlerini güncelledi. Tüketicilerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına çözüm sunan bu paketler; faizsiz ihtiyaç kredisi, taksitli ek hesap ve nakit avans ürünlerini kapsıyor.

Kampanyaların büyük bir kısmında geri ödemeler için 3 aylık vade seçeneği standart olarak uygulanıyor. Bazı finans kuruluşları ise ihtiyaç kredisi ayağında vade süresini 6 aya kadar esneterek tüketicilere esnek ödeme kolaylığı sağlıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Akbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 100 bin lira taksitli artı para ve yine 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli avans sunarak toplamda 125 bin liralık en yüksek faizsiz limiti sağlıyor. QNB cephesinde ise 3 ay vadeli 50 bin lira taksitli ek hesap, 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avans ile toplam tutar 100 bin liraya ulaşıyor. Garanti BBVA da 3 ay vadeli 50 bin lira faizsiz kredi ve 50 bin lira taksitli avans hesap üzerinden toplam 100 bin liralık bir paket sunuyor.

VADE SEÇENEKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FARKLILIKLAR NELER?

TEB, 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin liralık bir finansman yaratıyor. Türkiye İş Bankası ise 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avansın yanında 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap imkanıyla toplam 55 bin liralık faizsiz tutar kullandırıyor.

Tüketicilerin bu sıfır faizli kampanyalardan tam kapasiteyle yararlanabilmesi için bankaların mobil uygulamaları üzerinden ilk kez müşteri olmaları ve kredi kartı başvurularının onaylanması şartı aranıyor. Kampanya limitleri müşterinin risk raporuna göre belirlendiği için, başvuru öncesinde kredi notunun yeterli seviyede olması büyük önem taşıyor.