Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Gürkan Eşli yaşamını yitirdi. Töngüşlü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin genç sürücüsünün hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi.

MOTOSİKLET YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza, Serik ilçesine bağlı Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gürkan Eşli'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu ve devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 16 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÜRKAN EŞLİ'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Gürkan Eşli'nin cenazesi, ölüm nedenine ilişkin işlemlerin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Motosikletin plakası, teknik özellikleri ve sürücünün ehliyet durumuna ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

16 YAŞINDA MOTOSİKLET KULLANMANIN YASAL ŞARTLARI NELER?

Serik'teki kazada hayatını kaybeden sürücünün 16 yaşında olması, motosiklet kullanımı için geçerli yaş ve ehliyet şartlarını da gündeme getirdi. Türkiye'de motosiklet kullanabilmek için gereken asgari yaş, aracın sınıfına göre değişiyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı sürücü belgesi şartlarına göre M ve A1 sınıfı ehliyetler 16 yaşını tamamlayan kişilere verilebiliyor. Daha yüksek motor gücüne sahip motosikletlerin kullanımına imkân sağlayan A2 sınıfı ehliyet için ise 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.

Millî Eğitim Bakanlığının sürücü belgesi düzenlemelerine göre A1 sınıfı ehliyet, belirlenen teknik sınırlar içerisindeki ve 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kapsıyor. Ancak yaş şartını karşılamak tek başına araç kullanma yetkisi sağlamıyor. Sürücülerin gerekli eğitim ve sınav süreçlerini tamamlayarak kullandıkları araç sınıfına uygun geçerli sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Bu nedenle Serik'teki kazada sürücünün yaşı üzerinden ehliyetsiz araç kullandığı sonucuna varılamıyor. Böyle bir değerlendirme yapılabilmesi için motosikletin teknik özelliklerinin ve sürücünün belge durumunun yetkili makamlarca belirlenmesi gerekiyor.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE BELİRLENECEK

Tek taraflı motosiklet kazalarında yol koşulları, aracın teknik durumu ve sürüşe ilişkin etkenlerin değerlendirilmesi, olayın oluş şeklinin açıklığa kavuşturulması açısından önem taşıyor. Serik'teki kazada bu unsurlardan herhangi birinin etkili olduğuna ilişkin doğrulanmış bir tespit henüz paylaşılmadı.

Gürkan Eşli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.