Alanya'da D-400 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan kazada otomobillerden biri takla atarken, hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MAHMUTLAR'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 22.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne seyreden İ.A. (40) yönetimindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş. (76) idaresindeki 66 AY 079 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.A.'nın kullandığı 07 CEE 416 plakalı otomobil takla attı. Kazada diğer otomobilin sürücüsü D.Ş. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.U. (72) yaralandı.

72 YAŞINDAKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın 17 Ekim tarihli haberine göre, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 72 yaşındaki D.U.'nun hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer yaralı D.Ş.'nin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri, iki otomobilin çarpışmasıyla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin oluş nedenine ilişkin henüz resmî bir tespit açıklanmadı.

Kazaya ilişkin haberlerde araçların çarpıştığı ve otomobillerden birinin takla attığı doğrulanırken, sürücülerden herhangi birinin trafik kuralı ihlali yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

D-400 KARA YOLUNDA KAZA DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Alanya ile Gazipaşa arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 kara yolunda meydana gelen bu kaza, trafik kazalarına müdahalede güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Temmuz 2024 tarihli Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı'nda, trafik kazalarında öncelikle acil yardım ekiplerine haber verilmesi gerektiği belirtiliyor. Kurumun yayımladığı güvenlik yönergelerine göre, ciddi şekilde yaralanan kişiler zorunlu bir tehlike bulunmadıkça hareket ettirilmemeli ve tıbbi müdahale eğitimli personele bırakılmalı.

Kaza ihbarlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın açık konumu, yaralı sayısı ve biliniyorsa yaralıların durumu aktarılmalı. Özellikle ana kara yollarında meydana gelen kazalarda, ikinci bir kazaya yol açmamak için olay yerine yaklaşan sürücülerin hızlarını düşürmesi ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uyması gerekiyor.

Mahmutlar'daki kazada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma incelemesinin sonucu bekleniyor.