ALANYA, genç bir öğrencinin uluslararası başarısıyla gururlandı. Alanya Yaşam Tasarım Okulları öğrencisi Talya Uyar, dünyanın en prestijli uluslararası yazı yarışmalarından biri olarak kabul edilen Harvard Crimson Global Essay Competition (HCGEC) Bölge Finalleri’ni kazanarak önemli bir başarı elde etti. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’ın kızı olan Talya Uyar, 140 ülkeden on binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye’den global sahnede yer alma hakkı kazanan 10 öğrenciden biri oldu. Genç öğrenci, elde ettiği bu başarıyla Alanya’nın gururu haline geldi.

BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Argumentative (tartışmacı makale) kategorisinde yarışan Talya Uyar’ın makalesi; özgünlüğü, güçlü düşünce yapısı ve etkileyici anlatımıyla jüri tarafından öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Başarılı öğrenci, bu kategoride Avrupa ve Orta Asya bölgesinden finale kalan tek Türk katılımcı olma unvanını da elde etti.

HARVARD'TAN MENTORLUK ALACAK

Uluslararası düzeyde dikkat çeken Talya Uyar, yarışma kapsamında sertifika kazanmanın yanı sıra Harvard Üniversitesi eğitimcilerinden mentorluk alma hakkı ve çeşitli ödüller elde etti. Genç öğrenci, 19 Mart’ta gerçekleştirilecek global finalde 1000 ile 1500 kelime arasında yazacağı genişletilmiş makalesiyle hem Alanya'yı hem de Türkiye’yi temsil edecek. İngilizce yazım becerisi, özgün düşünce yapısı ve yaratıcı yaklaşımıyla dikkat çeken Talya Uyar’ın başarısı, Alanya’da büyük gurur yarattı. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit