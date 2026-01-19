Sunucu, yazar ve psikolog kimliğiyle tanınan Esra Ezmeci, iş yerinin tabelasında “klinik psikolog” unvanını kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

DENETİMDE TESPİT EDİLDİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ofiste yapılan denetimlerde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Ezmeci’nin ruhsat ve tabelasında yer alan “klinik psikolog” ifadesini incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, bu unvanı kullanmasına olanak tanıyan bir eğitim ve diplomanın bulunmadığı belirlendi.

EĞİTİM BİLGİLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanına ilişkin dersler aldığını ve yüksek lisans yaptığını, ancak söz konusu unvanı kullanmadığını savundu. Dosyadaki incelemelerde ise Ezmeci’nin psikoloji lisans mezunu olduğu, yüksek lisans eğitimini “uygulamalı psikoloji” alanında tamamladığı tespit edildi.

YÖK MEVZUATI AÇIK

Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yapan kişilerin doğrudan “klinik psikolog” unvanını kullanmasına izin verilmiyor. Mahkeme, bu düzenlemeyi de dikkate alarak hüküm kurdu.

HAGB KARARI VE İTİRAZ

Mahkeme, 10 ay hapis cezasının yanı sıra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi. Esra Ezmeci’nin, kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz ettiği öğrenildi.

Karar, Türkiye genelinde özel muayenehane ve danışmanlık hizmeti sunan psikologlar açısından unvan kullanımı ve mevzuat hassasiyetini yeniden gündeme getirdi.