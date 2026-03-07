Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olacak yağışlar nedeniyle bazı iller için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

MGM, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısı yayımladı. Yetkililer, bölgede ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde ise kar yağışı görülecek.

Yağışların özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus görülebileceği bildirildi. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ RİSKİ

Meteoroloji ayrıca Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların Meteoroloji’nin güncel uyarılarını takip etmesi gerektiğini hatırlattı.