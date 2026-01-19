Yılmaz Efe’nin test sonucu pozitif

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, “Kütüphane” adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe’nin yapılan yasaklı madde testinde kokain tespit edildi. Doğan, saç örneği üzerinden yapılan incelemede ayrıca setirizin etken maddesine de rastlandığını belirtti.

Ümit Karan’ın kan ve idrar testleri de pozitif

Soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan’ın da kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

Karan’ın ifadesinde “20 yıllık arkadaşım” olarak bahsettiği ve tutuklanan Timuçin Ünal’ın ise kan, idrar ve saç örneklerinin tamamının pozitif çıktığı bildirildi.

Bir şüphelinin testi negatif çıktı

Yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Zeki Gökay’ın test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.