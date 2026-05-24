Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler parti genel merkezinde gerginliğe neden oldu. Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e destek veren gruplar arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Parti örgütlerinin çağrıları sonrası genel merkez çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bina çevresine otobüslerin çekildiği ve giriş-çıkışlarda olağanüstü tedbirler alındığı görüldü.

GENEL MERKEZDE “DİRENİŞ” İDDİASI

İddialara göre, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından mevcut yönetim cephesinden partililere “direniş” çağrısı yapıldı.

Genel merkez binasında bazı girişlerin kapatıldığı, asansörlerin devre dışı bırakıldığı ve koridorlara bariyerler yerleştirildiği öne sürüldü.

Sabah saatlerine doğru Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla genel merkez önüne gelen grupla içeride bulunduğu belirtilen partililer arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından arbede çıktı.

PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yaşanan gerginliğin kısa sürede büyüdüğü belirtilirken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı partililerin genel merkez çevresinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

CHP eski milletvekili Müslim Sarı, milletvekilleriyle birlikte genel merkeze girerek taraflarla görüşmek istediklerini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir orta yol bulalım, konuşalım istedik ancak içerideki arkadaşlarımız buna yanaşmadı.”

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN EMNİYETE BAŞVURU

Edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne iki ayrı dilekçe sundu.

Başvuruda, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmediği belirtilerek emniyetten destek talep edildiği öğrenildi.

Dilekçede, milletvekillerinin dahi genel merkeze alınmadığı ve tüm görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN TAHLİYE TALİMATI

Ankara Valiliği de konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi’nin yetkililere teslim edilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli talimatın verildiği belirtildi.

Talimat sonrası polis ekiplerinin genel merkez çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin taraflarla müzakere girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin icra memurlarıyla birlikte bina içerisine giriş yapmasının beklendiği belirtildi.

CHP’DE “MUTLAK BUTLAN” KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal ettiği belirtilmişti.

Kararın ardından kurultayların “yok hükmünde” sayılmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönüşünün hukuki zemininin oluştuğu yönünde değerlendirmeler yapılırken, mevcut parti yönetimi karara tepki göstermişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise İçişleri Bakanı ile görüşmek üzere randevu aldıklarını açıkladı.