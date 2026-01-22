‘EMEKLİLER SEFALET ÇİZGİSİNDE EŞİTLENİYOR’

​Milletvekili Şerafettin Kılıç, TBMM’de yaptığı konuşmada milyonlarca emeklinin geçim mücadelesine dikkat çekti. Hükümetin emekli maaş politikasını eleştiren Kılıç, tüm emeklilerin düşük maaşlarla yoksulluğa mahkûm edildiğini savundu.

Kılıç ​ "B ü t ü n emeklileri sefalet ç izgisinde e ş itlemeye ç al ış an bir anlay ış la kar şı kar şı yay ı z. Emekliler aras ı nda prim dengesizli ğ i mutlaka giderilmelidir. Yap ı lan seyyanen zamlar b ü t ü n emekli ayl ı klar ı na adil bir ş ekilde yans ı t ı lmal ı d ı r."

‘BİN 61 LİRA MÜJDE DEĞİL, MAĞDURİYETTİR’

​Hükümetin emekli maaşlarına yaptığı son artışları "müjde" olarak sunmasını eleştiren Kılıç, bin 61 liralık artışın hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığını şu çarpıcı örneklerle anlattı:

​"Bakın memlekette milyonlarca emeklinin önüne müjde diye konan şey sadece bin 61 liradır. Sanki emeklinin yoksulluğu bir anda bitecekmiş gibi.

Bin 61 lira ile ne yapılır biliyor musunuz? Emekli pazara gider birkaç kilo sebze alır; file dolmaz, en fazla göz doyurur. Kasaba gider sadece 1 kilo kıyma alır. Faturaları masaya dizer; birini öder, birini erteler. Eczaneye gider ilacını değil, fiyat farkını konuşur. Torununa harçlık vermek ister, mahcup olur."

​SANİYEDE 87 BİN LİRA FAİZ ÖDEMESİ

​Kaynak yetersizliği açıklamalarına sert çıkan Kılıç, 2026 yılı bütçe öngörüleri üzerinden çarpıcı bir rakam paylaştı. İktidarın tercihini emekten yana değil, faiz lobilerinden yana kullandığını iddia eden Kılıç, konuşmasını şu verilerle sürdürdü: ​ "Peki kaynak yok mu? Elbette var. Faize var, israfa var, ranta var ama emekliye gelince yok. Bakın iktidar 2026 yılında 2 trilyon 740 milyar lira faiz ödemesi yapacak. Bunun manası şudur: Bir yıl boyunca faize saniyede 87 bin lira ödenecektir. Faize saniyede 87 bin lira ödenirken emekliye ayda 1061 lira. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa!

Bu bir tercih meselesidir. İktidar emekliye, işçiye, memura değil; faiz lobilerine çalışmaktadır."