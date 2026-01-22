​MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

​NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyı sert bir dille kınayarak kararlılık mesajı verdi. Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza ve milletimizin huzuruna yönelik yapılan alçak provokasyonu lanetliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, bayrağımıza uzanan ellerden hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





​CHP’Lİ ARI VE KAYA: BAYRAK BİZİM NAMUSUMUZDUR

​Cumhuriyet Halk Partisi saflarından da tepkiler gecikmedi. Antalya Milletvekili Cavit Arı, kardeşlik vurgusu yaparak, "Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

​Bir diğer CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise bayrağın kutsallığına dikkat çekerek, "Ay Yıldızlı Bayrağımız bizim namusumuz, kırmızı çizgimizdir. Onun gölgesi bize yeter" mesajını paylaştı.

​ABDURRAHMAN BAŞKAN: SONSUZA DEK

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, tepkisini anlamlı bir görsellikle dile getirdi. Göklerde dalgalanan Türk bayrağı görselini, "Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk’ün bayrağına" dizeleriyle paylaşan Başkan, "Sonsuza dek" notunu düşerek bayrağın ilelebet dalgalanacağını vurguladı.