Oba Mahallesi’nde kapıları açık şekilde ilerleyen 15 yaşındaki sürücü jandarma tarafından yakalandı. Araç trafikten menedildi, adli süreç başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, hem sosyal medyada tepki topladı hem de ağır yaptırımla karşılaştı. Olay, Oba Mahallesi Taşatan Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler sonrası ortaya çıktı.

KAPILARI AÇIK ŞEKİLDE TRAFİĞE ÇIKTI

Görüntülerde bir otomobilin kapıları açık şekilde ilerlediği, şerit ihlalleri yaptığı ve diğer sürücülerin güvenliğini riske attığı görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede sürücünün henüz 15 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye birden fazla maddeden işlem uygulandı.

60 BİN 15 TL İDARİ PARA CEZASI

Genç sürücüye;

Ehliyetsiz araç kullanmak

Tehlikeli şerit değiştirmek ve yakın takip

Saygısızca araç kullanmak ve yüksek sesle müzik

Teknik şartlara aykırı araç kullanmak

maddelerinden toplam 60 bin 15 TL idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ise ekipler tarafından trafikten menedildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

15 yaşındaki sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Alanya’da özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu düşünüldüğünde bu tür görüntüler vatandaşları tedirgin ediyor. Çünkü aynı caddede her gün okul servisi de geçiyor, motosikletli kuryeler de. Bir anlık gösteri hevesi… Sonrası telafisi olmayan sonuçlar.

Bir detay daha var. Ehliyetsiz araç kullanımında sadece para cezası değil, ailelere yönelik hukuki sorumluluk da gündeme gelebiliyor. Yani mesele sadece 60 bin lira değil.

Yetkililer, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli sürüş görüntülerinin artık anlık olarak değerlendirildiğini ve Alanya’da ehliyetsiz araç kullanımıyla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini belirtti.