ALANYA Belediyesi bünyesinde işletilen cadde üzeri otoparklarda uygulanan ücret politikası kafalarda soru işareti bıraktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Stad Caddesi’ne aracını park eden bir vatandaş, belediye personelinden aldığı “Ödediğiniz ücret 12 saat boyunca belediyeye ait tüm caddelerde geçerlidir” bilgisi üzerine ilk ödemesini gerçekleştirdi.



SİSTEM REDDETTİ

Aradan geçen birkaç saatin ardından aracını bu kez Tevfikiye Caddesi’ndeki yine belediyeye ait bir park noktasına bırakan vatandaş, görevliden beklemediği bir taleple karşılaştı. İlk makbuzunu göstererek 12 saatlik hakkını kullanmak istediğini belirten sürücüye, personelin cevabı “Doğru, aslında 12 saat geçerli olması lazım ama sistemde ilk ödemeniz görünmüyor” oldu.

İKİNCİ KEZ ÜCRET ALINDI

Mağduriyetine rağmen park işlemini gerçekleştirmek zorunda kalan vatandaş, aynı gün içerisinde ikinci kez otopark ücreti ödedi.