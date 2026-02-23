Rusya Standardizasyon Kurumu (Rosstandart) tarafından onaylanan yeni GOST standardı kapsamında muzların hem fiziksel özellikleri hem de olgunluk süreçleri için net kriterler belirlendi. Yeni uygulamayla birlikte ithal edilen muzların belirlenen kalite şartlarını karşılaması zorunlu olacak. Karar, Alanya başta olmak üzere Türkiye’den Rusya’ya muz ihracatı yapan üreticileri yakından ilgilendiriyor.

‘14 SANTİMETRENİN ALTI YASAK’

Yeni düzenlemeye göre ithal edilecek her bir muzun uzunluğu en az 14 santimetre olmak zorunda olacak. Bu ölçünün altındaki ürünler Rusya pazarına kabul edilmeyecek. Ayrıca bir demette en az üç adet meyve bulunması şartı getirildi. Demet içinde sapı yeşil kalmak kaydıyla yalnızca bir adet ezilmiş meyveye izin verilecek.

‘OLGUNLUK VE KALİTE KRİTERİ’

Standart kapsamında muzların yeşil ya da açık yeşil renkte olması zorunlu hale getirildi. Böylece ürünlerin raf ömrü ve olgunlaşma sürecinin kontrol altına alınması hedefleniyor. Kaliteli muzların hafif salatalık kokusuna sahip olması ve kesildiğinde sütlü özsu çıkarması da yeni kriterler arasında yer aldı. (Hatice NERGİZ)

