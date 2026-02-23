ALANYA’DA geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sonrası Dim Çayı’nda su seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Debinin artmasıyla birlikte çay üzerinde kurulu piknik işletmelerine ait bazı çardaklar yerinden koparak sürüklendi ve denize kadar ulaştı. Yağışlı havanın ardından hafta sonu yüzünü gösteren güneş ve yükselen sıcaklık, sahilleri hareketlendirdi. Şubat ayına rağmen yazdan kalma günleri andıran havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. İlginç görüntüler ise sahilde ortaya çıktı. Çaydan sürüklenerek kıyıya ulaşan çardaklardan biri, yabancı bir turist tarafından adeta güneşlenme platformuna dönüştürüldü. Turistin, sahile sürüklenen çardak üzerinde güneşlendiği anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Ortaya çıkan manzara hem şaşırttı hem de gülümsetti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi