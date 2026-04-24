Alanya 24 Nisan hava durumu raporuna göre güneşli günler yerini sağanak yağışa bırakıyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak yağışlar ve yükselen nem dikkat çekiyor.

Alanya’da 24 Nisan Cuma hava durumu sabah saatlerinde sakin başlasa da gün ilerledikçe tablo değişiyor. Meteoroloji verilerine göre öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kısa süreli ama yer yer kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor.

SABAH GÜNEŞLİ, ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK

Güne parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden sonra hızla kapanıyor. Özellikle Alanya’da öğleden sonra sağanak yağış saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda: İlk yağış geçişlerinin 12.00 sonrası görülmesi bekleniyor.

Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği, gök gürültüsüyle birlikte ani bastırabileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 17-22 DERECE ARASINDA

Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 22 derece civarında seyredecek. Ancak yağış anlarında hissedilen sıcaklık birkaç derece daha düşük hissedilebilir.

Sabah evden çıkanlar için hafif bir serinlik var. Öğleden sonra ise yağmurla birlikte üstüne ince bir ceket alma ihtiyacı doğabilir.

NEM ORANI YÜKSELİYOR

Nem oranı gün boyunca %75 ile %88 arasında değişiyor. Bu da özellikle yağış öncesi ve sırasında havanın ağırlaşmasına neden olacak. Kısa süreli bunaltıcı bir hava hissi oluşabilir.

RÜZGAR VE GÖRÜŞ UYARISI

Rüzgârın ortalama 10 km/s civarında esmesi bekleniyor. Ancak yağış anlarında rüzgârın etkisi artabilir.

Özellikle sağanak sırasında görüş mesafesinde ani düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durum sürücüler için risk oluşturabilir.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, Alanya’da ani bastıran sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle:

- Açık alanda bulunanlar

- Trafikte olan sürücüler

- Dere yatağına yakın bölgelerde yaşayanlar

için kısa süreli riskler oluşabilir.

Yağmurun aniden bastırması günlük planları etkileyebilir. Sabah güneşli havaya aldanıp hazırlıksız çıkmak, gün içinde zor anlar yaşatabilir.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü