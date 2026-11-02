Irak'ın Mahmur bölgesinde bulunan Karaçok Dağı eteklerindeki askeri noktaların kontrolünün el değiştirdiği bildirildi. Rûdaw'a konuşan iki ayrı kaynağın aktardığı bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın daha önce kullandığı mevziler Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin denetimine geçti. Gelişme, Türkiye'nin de yakından takip ettiği silahsızlanma süreci açısından dikkat çekti.

10 ASKERİ NOKTANIN KONTROLÜ EL DEĞİŞTİRDİ

Bölgede görev yapan bir askeri kaynağın açıklamasına göre, PKK'nın Karaçok Dağı eteklerindeki mevzilerden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında kontrol paylaşımına yönelik anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında örgütün boşalttığı 10 askeri noktadan 5'i Irak ordusuna, kalan 5'i ise Peşmerge güçlerine bırakıldı.

Kaynaklar, Karaçok Dağı eteklerinin büyük bölümünün Irak ordusunun, daha küçük bir bölümünün ise Peşmerge güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

MAHMUR KAMPI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgedeki gelişmelerin ardından Mahmur Kampı çevresinde güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı bildirildi.

Irak Federal Polisi tarafından kampın çevresine dikenli teller çekildiği ve giriş noktalarında iki ayrı kontrol merkezi oluşturulduğu aktarıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında kampın giriş ve çıkışlarının sınırlandırıldığı, bölgedeki hareketliliğin de kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ayrıca örgütün daha önce kullandığı askeri noktaların ziyaret edilmesine izin verilmediği belirtildi.

PKK'NIN BÖLGEDEN ÇEKİLME SÜRECİ İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI

Rûdaw'a konuşan kaynaklar, örgütün Karaçok Dağı çevresindeki mevzileri boşaltma sürecinin yaklaşık iki yıl önce başladığını ileri sürdü.

Aktarılan bilgilere göre PKK, önce Mahmur Kampı'ndaki silahlı varlığını sonlandırdı. Ardından kampın yakınındaki dağlık bölgede bulunan tünel ve askeri noktalarını da boşalttı.

Kaynaklar, 2024 yılında başlayan çekilmenin ardından bölgede örgüte bağlı silahlı unsur kalmadığını ve güvenliğin Irak güçleri tarafından sağlandığını savundu.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mahmur Kampı ve çevresindeki askeri hareketlilik, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik dengeleri açısından önem taşıyor.

Örgütün eski mevzilerinin Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin kontrolüne geçmesi, bölgedeki güvenlik yapılanmasında yaşanan değişimi ortaya koyuyor.