Küresel turizm sektörünün önde gelen organizasyonları arasında yer alan ve İngiltere pazarının geleceğine yön veren WTM Londra Turizm Fuarı, 3-5 Kasım tarihleri arasında kapılarını sektör profesyonellerine açacak. Alanya, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinde önemli bir yere sahip olan bu organizasyona güçlü bir heyetle katılacak.

ALANYA'YI GÜÇLÜ BİR HEYET TEMSİL EDECEK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında uluslararası turizm profesyonelleriyle buluşacak olan Alanya'yı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ALTİD Başkanı Cem Özcan, Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün temsil edecek.

Alanya heyeti, fuar boyunca gerçekleştireceği görüşmelerde kentin turizm potansiyelini, doğal ve kültürel zenginliklerini ve sunduğu tatil olanaklarını uluslararası sektör temsilcilerine tanıtacak.

HEDEF İNGİLTERE PAZARINDAKİ KONUMU GÜÇLENDİRMEK

Alanya'nın turizm stratejisinde öncelikli pazarlardan biri olan İngiltere açısından WTM Londra Fuarı büyük önem taşıyor. Tur operatörleri, hava yolu şirketleri ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği organizasyon, yeni turizm sezonuna yönelik planlamaların yapılmasına ve iş birliklerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Alanya heyeti, fuar süresince TGA iş birliğiyle gerçekleştirilecek B2B (işletmeler arası) görüşmelerde kentin turizm potansiyelini ve sunduğu olanakları uluslararası sektör temsilcilerine aktaracak.

Görüşmelerde, Alanya'nın İngiltere pazarındaki mevcut konumunun güçlendirilmesi, turist sayısının artırılması ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.