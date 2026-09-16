İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K.'nin, annesini rahatsız ettiği ve ısrarla takip ettiği öne sürülen 24 yaşındaki Gürkan A. ile bir parkta karşı karşıya geldiği iddia edildi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından Hasan Hüseyin K.'nin yanında bulunan silahla ateş açtığı, kurşunların Gürkan A.'nın iki bacağına isabet ettiği belirtildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevrede bulunanların ihbarda bulunmasıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanarak yere düşen Gürkan A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öne sürülen Hasan Hüseyin K. ise polis ekiplerince silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA DELİLLER TEK TEK İNCELENECEK

Bu tür silahlı olaylarda soruşturmanın yalnızca tarafların ilk ifadeleriyle sınırlı kalmaması bekleniyor. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri bulunması halinde kayıtlar, görgü tanıklarının ifadeleri, yaralanmaya ilişkin sağlık raporları ve ele geçirilen silaha ilişkin kriminal incelemeler soruşturma dosyasına girebiliyor. Eylemin hukuki niteliği de yaralanmanın ağırlığı, silahın kullanım şekli, tarafların anlatımları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek belirleniyor.

ISRARLI TAKİP TÜRK CEZA KANUNU'NDA AYRI SUÇ

Olayın çıkış nedeni olarak ileri sürülen ısrarlı takip iddiası da hukukta ayrıca değerlendirilen bir başlık. Türk Ceza Kanunu'nun 123/A maddesi kapsamında, bir kişiyi ısrarlı biçimde fiziken takip etmek veya iletişim araçları, bilişim sistemleri ya da üçüncü kişiler üzerinden sürekli temas kurmaya çalışarak kişide ciddi huzursuzluk veya kendisinin ya da yakınlarının güvenliğine ilişkin endişe oluşturmak suç teşkil edebiliyor. Israrlı takip, 2022 yılında yapılan düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nda bağımsız bir suç haline getirildi ve soruşturulması mağdurun şikâyetine bağlandı.

TAKİP VE RAHATSIZ ETME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Adalet Bakanlığı'nın mağdur bilgilendirme sistemine göre suç teşkil ettiği düşünülen bir eylemle karşılaşan kişiler Cumhuriyet başsavcılıklarına, polis merkezlerine veya jandarma birimlerine başvurabiliyor. Acil tehlikenin devam ettiği durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenebiliyor. Mesajlar, arama kayıtları, görüntüler ve benzeri mevcut delillerin korunması da olayın adli makamlar tarafından araştırılması sırasında önem taşıyabiliyor.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEDBİR ALINABİLİYOR

Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları, belirli şartlarda 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerden de yararlanabiliyor. Mevzuat; kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları bakımından yaklaşmama, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme ve gerektiğinde geçici koruma gibi tedbirlerin uygulanmasına imkân tanıyor. Yetkili kurumlar, acil durumlarda mağdurun korunmasına yönelik tedbirlerin süratle alınabilmesi için işlem yapabiliyor.

İDDİALAR BİREYSEL ŞİDDETİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMİYOR

Benzer olaylarda bir yakının taciz edildiği, tehdit edildiği veya takip edildiği yönündeki iddialar ile sonrasında gerçekleşen silahlı eylem adli makamlar tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'ndaki meşru savunma hükümlerinin uygulanabilmesi için gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırının o anda ve saldırıyla orantılı biçimde bertaraf edilmesi koşulları aranıyor. Bu nedenle geçmişte gerçekleştiği ileri sürülen bir takip veya rahatsız etme eylemi, daha sonra meydana gelen silahlı bir saldırının hukuki sonucunu tek başına belirlemiyor; değerlendirme somut delillere göre yargı mercilerince yapılıyor.

ŞİDDET YERİNE ADLİ MAKAMLARA BAŞVURU ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanların ve resmi kurumların yaklaşımında, takip, tehdit veya taciz iddialarında kişilerin şüpheliyle doğrudan karşı karşıya gelmek yerine kolluk ve adli makamlar üzerinden hareket etmesi güvenlik açısından önem taşıyor. Israrlı takip vakalarında erken başvuru, mağdurun korunmasına yönelik tedbirlerin devreye alınmasını ve iddiaların deliller üzerinden araştırılmasını sağlayabiliyor. Böylece taraflar arasında yeni bir şiddet olayının ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'daki olayda gözaltına alınan Hasan Hüseyin K. hakkında yapılacak işlemler kapsamında şüphelinin ifadesinin alınması, mevcut delillerin toplanması ve dosyanın Cumhuriyet savcılığı tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Yaralanan Gürkan A.'nın sağlık durumuna ilişkin tıbbi bulgular da soruşturmanın hukuki değerlendirmesinde dikkate alınacak. Olayın çıkışına ilişkin taciz ve ısrarlı takip iddialarının doğruluğu ile silahlı eylemin tüm ayrıntıları, devam eden soruşturma sonucunda netlik kazanacak.