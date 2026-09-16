İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin yaşamını yitirmesi, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Yasin D. yönetimindeki 34 GYM 567 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçen Necdat Sancarbarlaz ile Mehmet Yalçın'a çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri iki yayaya müdahale etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Necdat Sancarbarlaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yalçın ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sancarbarlaz'ın cenazesi ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Süleyman Yasin D., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması amacıyla polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Kazaya karışan otomobil de incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında olayın kesin nedeninin belirlenmesi için yalnızca ilk gözlemler değil, toplanan teknik ve fiziki deliller de önem taşıyor. Genel uygulamada aracın konumu ve hasarı, yol şartları, çarpışma noktası, çevrede bulunması halinde güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının anlatımları birlikte değerlendirilebiliyor. Sürücü ve yayaların kazadaki kusur durumuna ilişkin kesin değerlendirme ise incelemeler tamamlanmadan yapılamıyor. Bu nedenle kazanın hız, yol şartları veya başka bir etkenden kaynaklandığına ilişkin resmi bulgu açıklanmadan kesin bir sonuca varılması mümkün değil.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bir kişinin yaşamını yitirdiği ve başka bir kişinin yaralandığı trafik kazalarında elde edilen deliller adli soruşturma açısından da önem taşıyor. Olay yeri incelemeleri, ifadeler, varsa kamera kayıtları ve uzman değerlendirmeleri dosyada bir araya getiriliyor. Kusurun kimde ve hangi oranda bulunduğu ile sürücünün ceza sorumluluğunun doğup doğmadığı, soruşturma kapsamında toplanan delillere göre değerlendiriliyor. İlk aşamada kullanılan "direksiyon hakimiyetini kaybetme" gibi ifadeler tek başına hukuki kusur tespiti anlamına gelmiyor.

DOĞAN ARASLI BULVARI ESENYURT'UN ANA ULAŞIM AKSLARINDAN

Kazanın meydana geldiği Doğan Araslı Bulvarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtlarında Esenyurt'taki ana arterler arasında yer alıyor. Bulvar, Ardıçlı'nın yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinden geçen geniş bir ulaşım hattı niteliğinde. Bölgede araç trafiğinin yanında toplu taşıma ve yaya hareketliliğinin de bulunması, yaya güvenliği önlemlerinin önemini artırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2026 yılı içerisinde Doğan Araslı Bulvarı çevresindeki yaya üstgeçidi çalışmaları nedeniyle çeşitli trafik düzenlemeleri duyurmuştu.

YAYA GÜVENLİĞİNDE HIZ VE DİKKAT ÖNEM TAŞIYOR

Trafik mevzuatı uyarınca sürücülerin özellikle kavşak, yaya geçidi ve okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve gerekli durumlarda yayalara geçiş hakkı vermeleri gerekiyor. Yayaların da mümkün olan yerlerde belirlenmiş geçiş noktalarını kullanması, trafik ışıkları ve işaretlerine uyması güvenliğin temel unsurları arasında bulunuyor. Bununla birlikte bu genel kuralların Esenyurt'taki kazada tarafların kusur durumunu gösterdiği anlamına gelmediği, olayla ilgili değerlendirmenin yalnızca elde edilecek somut deliller üzerinden yapılabileceği belirtiliyor.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından başlatılan incelemede otomobilin neden kontrolden çıktığı ve olayın meydana gelişine ilişkin ayrıntıların araştırılması bekleniyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi sürerken, sürücünün hukuki durumuna ilişkin süreç de yapılacak işlemler ve elde edilecek bulgular doğrultusunda şekillenecek.