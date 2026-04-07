Brent petrolün varil fiyatı 7 Nisan 2026 itibarıyla 110,20 ABD doları seviyesinde. Dünkü kapanış olan 109,74 dolara göre 0,46 dolar yükseldi ve günlük artış %0,42 olarak hesaplandı.

Petrol fiyatlarındaki bu hareket Türkiye’de akaryakıt, lojistik ve turizm maliyetleri üzerinden yakından izleniyor. Turizm kenti Alanya’da da özellikle transfer, servis, tedarik ve işletme giderleri tarafında “brent petrol bugün kaç dolar” sorusu yeniden gündemde.

PETROL FİYATI BUGÜN NE KADAR

Petrol fiyatı bugün (Brent) 110,20 ABD doları. Alış fiyatı 110,20 dolar, satış fiyatı da 110,20 dolar olarak görülüyor.

Bu seviye, son günlerde jeopolitik risklerin fiyatlara yeniden eklendiği bir döneme işaret ediyor. Piyasada fiyatlama sadece “varil başına kaç dolar” sorusuyla sınırlı kalmıyor; arzın kesintiye uğrayıp uğramayacağı beklentisi de fiyatı yukarı itiyor.

BRENT PETROL BUGÜN KAÇ DOLAR

Brent petrol bugün 110,20 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bir önceki kapanışa göre %0,42 artış var.

Günlük artış küçük görünse de 110 dolar bandı psikolojik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu bant üzerinde kalıcılık, ithalatçı ülkelerde maliyet baskısının daha uzun süre gündemde kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.

DÜNE GÖRE PETROL FİYATLARI ARTTI MI

Evet, Brent petrolde düne göre artış var: 109,74 dolardan 110,20 dolara çıktı. Değişim +0,46 dolar ve yüzde olarak %0,42 artış.

Bu tarz kademeli yükselişler, özellikle enerji yoğun sektörlerde “maliyetleri hemen mi yansıtacağız, yoksa bekleyip mi göreceğiz” tartışmasını artırıyor. Alanya’da da taşımacılık yapan firmalar ile turizme çalışan tedarikçilerin gözü birkaç günlük trende çevrilmiş durumda.

SON 1 HAFTADA PETROL FİYATLARI NASIL SEYRETTİ

Son 1 haftada Brent petrol dalgalı seyretti. 30 Mart 2026’da 115,22 ABD doları ile zirve görülürken, 25 Mart 2026’da 96,61 ABD doları seviyesine kadar gerilemişti.

Bu geniş bant, piyasanın “haber akışına” ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bir gün arz endişesi öne çıkarken, başka bir gün talep görünümü veya risk iştahı fiyatları aşağı çekebiliyor.

Şunu da söylemek lazım: 96,61 dolardan 115,22 dolara uzanan aralık, işletmelerin bütçe yapmasını zorlaştırıyor. Alanya’da sezon planlaması yapan turizm işletmeleri açısından enerji ve taşımacılık maliyetlerini öngörmek kolay değil.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR

Petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen başlıklarda jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve Orta Doğu’daki gerilimler, fiyatlar üzerinde yukarı baskı oluşturuyor.

Piyasa, bu tür açıklamaları “arz akışında risk” şeklinde okuyor. Çünkü Orta Doğu kaynaklı bir belirsizlik, petrolün üretiminden taşınmasına kadar zincirin herhangi bir halkasında aksama ihtimalini fiyatın içine sokuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ PETROLÜ NASIL ETKİLER

Hürmüz Boğazı’nda tıkanma riski, arz kesintisi endişesini artırdığı için petrol fiyatlarını yukarı çekebilecek bir faktör olarak görülüyor.

Buradaki kritik nokta, riskin gerçekleşip gerçekleşmemesinden önce “gerçekleşebilir” algısının bile fiyatlamayı değiştirebilmesi. Yani piyasa, kesinti olmadan da olası kesintiyi satın alıp fiyatı yukarı taşıyabiliyor.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ: PETROL 110 DOLAR OLURSA NE OLUR

Brent petrolün 110,20 dolar seviyesinde olması, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet kanalıyla baskı yaratma potansiyeli taşıyor. Etki, doğrudan petrol türevleri ve dolaylı olarak üretim/taşımacılık maliyetleri üzerinden hissedilebiliyor.

Türkiye’de petrol fiyatı yükseldiğinde, lojistik maliyetleri ve enerjiye bağlı giderler daha görünür hale geliyor. Bu da işletmelerin fiyatlama davranışını etkileyebiliyor; bazı sektörler maliyeti hızlı yansıtırken bazıları daha geç tepki veriyor.

ALANYA’DA PETROL FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ

Alanya’da petrol fiyatları, turizm ekonomisinin “taşıma ve tedarik” tarafında belirleyici olduğu için önemli. Havalimanı-otel transferlerinden şehir içi servislerine, gıda ve içecek tedarikinin lojistiğinden tekne turlarının maliyetlerine kadar pek çok kalem dolaylı biçimde petrol fiyatlarına bağlı.

Özellikle yaz sezonuna yaklaşırken maliyet hesabı yapan işletmeler, “brent petrol varil fiyatı bugün” verisini günlük takip ediyor. Çünkü küçük bir artış bile yüksek hacimli taşımacılıkta toplam maliyeti büyütebiliyor.

Bir de Alanya’da herkes aynı şeyi konuşuyor gibi oluyor bazen.

ALANYA TURİZMİNDE MALİYET BASKISI NASIL HİSSEDİLİR

Brent petrol 110,20 dolar seviyesindeyken, turizmde maliyet baskısı en çok operasyonel giderlerde hissedilebilir. Transfer, tedarik sevkiyatı ve günlük hizmet akışında kullanılan yakıt ve enerji, toplam maliyetin önemli bir parçası.

Bu noktada işletmeler iki yola gidiyor: Ya maliyet artışını erken dönemde paket fiyatlara yediriyor ya da sezonun gidişatını görüp daha sonra karar veriyor. Ama bu, her işletmede aynı şekilde…

UZMANLAR PETROLDE NE BEKLİYOR

Analistler, petrol fiyatlarının seyrinin jeopolitik gelişmeler ve arz-talep dengesi gibi faktörlere bağlı olarak belirsizliğini koruduğunu vurguluyor. Orta Doğu’daki gerilimlerin devam etmesi halinde fiyatların daha da artabileceği öngörülüyor.

Bu belirsizlik, kısa vadede “haber akışı”nı daha da kritik hale getiriyor. Alanya’da hem işletmeler hem de vatandaşlar açısından ise takip edilen ana soru aynı: Brent petrol bugün kaç dolar, 110 dolar bandı kalıcı mı?