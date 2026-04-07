Antalya nöbetçi eczane listesi 7 Nisan 2026 için açıklandı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda bugün nöbetçi olan eczanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları aşağıda yer alıyor.

Listeye gitmeden önce eczaneyi telefonla arayıp açık olduğunu teyit etmek önemli.

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı birbirine yakın görünse de adresler pratikte ciddi zaman farkı yaratıyor.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN HANGİLERİ AÇIK

7 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkez ilçeleri Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda nöbetçi eczaneler aşağıdaki listedeki eczaneler.

Alanya’dan Antalya’ya gelenlerin en sık yaptığı şey, önce Muratpaşa’daki hastaneler ve çevresine bakmak. Eğer Lara, Fener, Güzeloba hattındaysanız Muratpaşa listesindeki eczaneler daha yakın olabiliyor.

MURATPAŞA NÖBETÇİ ECZANE ADRES VE TELEFON

Muratpaşa’da 7 Nisan 2026 nöbetçi eczaneler listesinde 7 eczane yer alıyor. “Muratpaşa nöbetçi eczane nerede” diyenler için mahalle/semt ipuçlarını adreslerin içinde özellikle bıraktık.

Fidan Eczanesi (Soğuksu / Kazım Karabekir Caddesi çevresi) Adres: Kazım Karabekir Cad. No:144,

Soğuksu Cami Karşısı, Sarıyar Taksi Durağı Civarı Telefon: 0(242) 344-04-43 - Ilgın Eczanesi (100. Yıl Bulvarı / Güllük Kavşağı çevresi) Adres: 100. Yıl Bulvarı, Aydın Kanza Parkı Karşısı (100.Yıl-Güllük Kavşağı) No:9/B Telefon: 0(242) 248-57-58 - Canbey Eczanesi (Konuksever Mahallesi) Adres: Konuksever Mah. 786 Sok. İsaoğlu Apt. No:5/A Telefon: 0(242) 326-22-55 - Nilsu Eczanesi (Meydan Kavağı / Değirmenönü Caddesi çevresi) Adres: Meydan Kavağı Mah. Değirmenönü Cad. M. Gebizli Lisesi 100 m Batısı – Teneffüs Park 100 m Doğusu Telefon: 0(242) 999-10-44 - Fulya Eczanesi (Lara / Yaşam Hastanesi çevresi) Adres: İsmet Gökşen Caddesi, Lara Yaşam Hastanesi Karşısı Telefon: 0(242) 316-56-45 - Selen Eczanesi (Fener Mahallesi / Özgürlük Bulvarı hattı) Adres: Fener Mah. Bülent Ecevit Bulvarı, Özgürlük Bulvarında Karataş Fırını Geçince Nur Pastanesi Yanı Telefon: 0(242) 966-08-97 - Örnek Köy Eczanesi (Güzeloba Mahallesi / Lara Caddesi) Adres: Güzeloba Mah. Lara Cad. No:196/A Telefon: 0(501) 081-51-07 Muratpaşa’da özellikle Lara-Fener-Güzeloba bandında konaklayan Alanyalılar için Fulya Eczanesi, Selen Eczanesi ve Örnek Köy Eczanesi aramaları öne çıkıyor. Konumlar birbirine yakın gibi dursa da, trafik saatine göre değişiyor.

KEPEZ NÖBETÇİ ECZANE HANGİSİ

Kepez’de 7 Nisan 2026 nöbetçi eczaneler listesinde 5 eczane bulunuyor. “Kepez nöbetçi eczane telefon” araması yapanlar için iletişim bilgileri aşağıda birebir paylaşıldı.

Duygu Eczanesi (Özgürlük Mahallesi / Dokuma – Kapalı Halk Pazarı yanı) Adres: Özgürlük Mah.

2666 Sokak, Kapalı Halk Pazarı Yanı, Dokuma Telefon: 0(242) 345-11-87 - Arslan Eczanesi (Teomanpaşa Mahallesi / Kepez Belediyesi arkası) Adres: Teomanpaşa Mah.

2202 Sokak No:14, Kepez Belediyesi Arkası Telefon: 0(242) 338-07-31 - Lokman Hekim Eczanesi (Kuzeyyaka Mahallesi / Varsak Köprüsü altı) Adres: Kuzeyyaka Mah. Yeşilırmak Cad., Varsak Köprüsü Altı, Akdeniz Şifa Hastanesi Yanı Telefon: 0(242) 326-95-20 - Semih Eczanesi (Güneş Mahallesi / Kepez Devlet Hastanesi karşısı) Adres: Güneş Mah. Hastane Cad. No:42/12, Kepez Devlet Hastanesi Karşısı Telefon: 0(242) 339-42-52 - Cengiz Eczanesi (Akdeniz Sanayi Sitesi yolu / Ahatlı çevresi) Adres: Akdeniz San. Sit. Yolu Üzeri, Ahatlı 17 No’lu Sağlık Ocağı Karşısı, Turgut Reis Camii Karşısı Telefon: 0(242) 227-38-18 Kepez’de özellikle devlet hastanesi çevresinde olanlar için “Kepez Devlet Hastanesi karşısı nöbetçi eczane” araması doğrudan Semih Eczanesi’ne çıkıyor. Yine de gitmeden önce aramak, nöbet düzeni ve yoğunluk için iyi oluyor.

KONYAALTI NÖBETÇİ ECZANE NEREDE

Konyaaltı’nda 7 Nisan 2026 tarihinde nöbetçi olan eczane sayısı 2. “Konyaaltı nöbetçi eczane adres” araması yapanlar için Liman ve Uncalı hattındaki seçenekler şöyle:

Aydın Eczanesi (Liman Mahallesi / Kapalı Pazar karşısı) Adres: Liman Mah. 15. Sok. No:5/B, Kapalı Pazar Karşısı Telefon: 0(242) 259-62-66

Olimpos Eczanesi (Uncalı Mahallesi / Üniversite Caddesi) Adres: Uncalı Mah. Üniversite Cad. No:16/CA, Atlantik 1 Sitesi Telefon: 0(242) 237-71-77

Konyaaltı sahil hattında olanların en çok sorduğu şey “Liman Mahallesi nöbetçi eczane” oluyor; bu bölgede Aydın Eczanesi öne çıkıyor. Uncalı ve çevresinde ise Olimpos Eczanesi daha pratik bir seçenek.

ANTALYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE NE YAPMALI

Eczanelere gitmeden önce telefonla arayıp açık olduklarını teyit edin. Nöbetçi eczanelerde yoğunluk, adres tarifi ihtiyacı veya kısa süreli kapanma gibi durumlar olabiliyor.

Alanya’dan yola çıkanlar için küçük bir hatırlatma: Antalya merkezde ilçe sınırları bazen navigasyonda farklı görünebiliyor, o yüzden önce “Muratpaşa mı Kepez mi Konyaaltı mı” kararını netleştirmek zaman kazandırıyor.

KAYNAK LİSTE VE BİLGİ DOĞRULAMA

Bu haberde yer alan 7 Nisan 2026 Antalya merkez nöbetçi eczane bilgileri, paylaşılan güncel listeye dayanıyor. Yine de eczaneye gitmeden önce mutlaka telefonla arayıp nöbet durumunu ve adresi teyit edin.