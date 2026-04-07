Motorin litre fiyatı bugün (7 Nisan 2026)

Antalya’da 79,36 TL seviyesinde. 6 Nisan 2026 kapanışına göre motorin fiyatında değişim yok; oran %0 ve son 1 haftalık görünüm yatay.

Alanya’da sürücüler ve esnafın en çok sorduğu soru yine aynı: “Mazota zam var mı?” Bugün için görünen tablo, fiyatın sabit kaldığı yönünde.

MOTORİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

Motorin (dizel) litre fiyatı 79,36 TL. Alış fiyatı 79,36 TL/Litre, satış fiyatı da 79,36 TL/Litre olarak görünüyor.

Bu seviyeler, Antalya geneli için açıklanan güncel değerler üzerinden takip ediliyor ve Alanya’daki pompa fiyatları da çoğu zaman aynı bantta izleniyor. Yine de istasyonların fiyat politikaları ve kampanyalar nedeniyle küçük farklar görülebiliyor.

MAZOTA ZAM VAR MI, BUGÜN ZAM GELDİ Mİ

6 Nisan 2026 tarihinde motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı ve değişim oranı %0 olarak kayda geçti. Bu nedenle 7 Nisan 2026 itibarıyla “bugün mazota zam geldi” denebilecek bir güncelleme bulunmuyor.

Ancak piyasada zam ihtimali konuşulmaya devam ediyor. Özellikle uluslararası petrol fiyatları ve jeopolitik başlıklar gündemdeyken, motorin fiyatı için “her an değişebilir” algısı Alanya’da da güçlü.

SON 1 HAFTADA MOTORİN FİYATLARI ARTTI MI

Son 1 hafta içinde motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı; trend yatay. Yani haftalık ölçekte sürücünün cebini doğrudan etkileyen yeni bir artış ya da indirim gerçekleşmedi.

Bu yatay seyir, Alanya’da ticari araç kullananlar için kısa vadede bir nefes alma alanı yaratıyor. Çünkü motorin, özellikle servis taşımacılığı, turizm transferleri ve küçük ölçekli dağıtım işlerinde en kritik maliyet kalemlerinden biri.

MOTORİN FİYATI NEDEN SABİT KALDI, NELER ETKİLİYOR

Motorin fiyatlarını etkileyen ana başlıklar değişmiyor: Uluslararası petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar. Bu üçlü, akaryakıt fiyatlarının yönünü belirleyen temel mekanizma olarak öne çıkıyor.

Son günlerde Orta Doğu’daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı itebileceği konuşuluyor. Petrol yükselince, rafineri maliyetleri ve nihai pompa fiyatı üzerinde baskı oluşabiliyor.

Döviz tarafındaki dalgalanma da motorin fiyatı için kritik. Çünkü fiyatlama dinamiklerinde kur etkisi hissedildiğinde, uluslararası piyasa sakin olsa bile iç piyasada motorin fiyatı yukarı yönlü risk taşıyabiliyor.

BEKLENEN MOTORİN ZAMMI NEDEN GELMEDİ

6 Nisan 2026 tarihinde motorin fiyatlarına 7,65 TL ile 7,67 TL arasında bir artış yapılması beklenmişti. Ancak daha sonra bu artış iptal edildi.

Bu iptal kararı, Alanya’da özellikle taşımacılık yapan işletmelerin maliyet planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Çünkü 7,65-7,67 TL bandında bir artış gerçekleşseydi, şehir içi dağıtım ve uzun yol taşımalarında “bir depo maliyeti” çok daha farklı bir noktaya taşınacaktı.

ALANYA’DA TAŞIMACILIĞA MOTORİN FİYATI NASIL YANSIYOR

Motorin 79,36 TL seviyesindeyken Alanya’da taşımacılık maliyetleri yüksek seyrediyor ve bu durum zincirleme etki yaratıyor. Tedarikten lojistiğe, transferden servis taşımacılığına kadar motorin fiyatı birçok kalemde belirleyici oluyor.

Özellikle turizm kenti Alanya’da sezon hareketliliği yaklaşırken, otel transferleri, tur araçları ve havalimanı-otel hattındaki yoğunluk artıyor. Dizel tüketimi yüksek araçların ağırlıkta olması, “motorin litre fiyatı bugün kaç TL” sorusunu sadece sürücünün değil, turizm işletmecisinin de gündemine taşıyor.

ALANYA’DA ESNAF VE VATANDAŞ MOTORİNİ NEDEN YAKINDAN İZLİYOR

Alanya’da motorin fiyatı, sadece pompa başında ödenen tutar değil; dolaylı olarak günlük hayatın maliyet göstergelerinden biri gibi okunuyor. Nakliye maliyeti yükseldiğinde, ürünün raftaki fiyatına kadar uzanan bir etki alanı oluşabiliyor.

Küçük işletmelerde “günlük dağıtım”, pazarcıda “halden geliş”, inşaat tarafında “şantiye sevkiyatı” gibi kalemlerin çoğu dizel tüketimine bağlı. Bu yüzden motorin sabit kaldığında bile, herkes bir sonraki güncellemenin ne olacağını merak ediyor.

MOTORİN FİYATI 79,36 TL İKEN SÜRÜCÜLER NEYE DİKKAT ETMELİ

Motorin fiyatı bugün 79,36 TL iken sürücüler için en pratik gündem, tüketimi kontrol etmek ve maliyeti yönetmek. Alanya’da özellikle ticari kullanıcılar için küçük farklar bile ay sonunda büyük rakamlara dönüşebiliyor.

Aynı güzergâhta gereksiz rölanti ve ani hızlanmalar tüketimi artırabiliyor

Yük taşıyan araçlarda lastik basıncı ve bakım ihmal edildiğinde tüketim yükseliyor

Farklı istasyonlarda fiyat ve kampanya takibi, toplam maliyeti azaltabiliyor

Özetle, 7 Nisan 2026 itibarıyla motorin (dizel) litre fiyatı 79,36 TL ve fiyatlar şimdilik yatay. Zam beklentisinin iptal edilmiş olması piyasayı geçici olarak rahatlatsa da, petrol ve jeopolitik başlıklar nedeniyle Alanya’da gözler motorin fiyatlarında kalmaya devam ediyor.