Antalya hava durumu bugün 7 Nisan 2026 Salı günü genel olarak güneşli-parçalı bulutlu seyrediyor; gündüz sıcaklığı yaklaşık 12°C, gece ise 0°C civarına kadar iniyor. Yağış beklenmiyor, rüzgarın ise zaman zaman serinlik hissini artırması öngörülüyor.

Bu serin tablo, Antalya’nın kıyı hattında (Alanya dahil) gündüz güneşini gösterse de sabah ve gece saatlerinde “ince mont” ihtiyacını gündemde tutuyor. Özellikle erken saatlerde nemle birleşen serinlik, hissedilen sıcaklığı birkaç derece aşağı çekebiliyor.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN 7 NİSAN 2026 NASIL

Antalya’da bugün hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında gidip geliyor ve en yüksek sıcaklık 12°C bandında. En düşük sıcaklık gece saatlerinde 0°C civarında ölçülüyor; bu yüzden sabah 06.00-09.00 aralığında üşüten bir hava görülebilir.

Yağış tarafında bugün için belirgin bir yağmur beklentisi öne çıkmıyor. Bu, şehir içi ulaşım ve açık hava planları için iyi haber; ancak gece soğuğu nedeniyle özellikle yüksek kesimlere yakın ilçelerde daha sert bir serinlik hissi oluşabiliyor.

Nem oranı, Antalya kıyısında gün içinde orta seviyelerde kalsa da sabah saatlerinde daha yüksek algılanabiliyor. Alanya’da sahile yakın mahallelerde nemin etkisiyle serinlik daha “keskin” hissedilebiliyor; güneş var ama hava tam ısınmıyor.

Rüzgarın gün içinde hafif-orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde rüzgar yönü ve hızına bağlı olarak denizden gelen serin hava, öğle saatlerinde bile gölgede oturanları üşütebiliyor.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Antalya 5 günlük hava durumu tahmininde ana tema: gündüzleri güneşli ve serin, geceleri ise belirgin soğuk. 7 Nisan’dan itibaren birkaç gün boyunca yağış ihtimali düşük görünürken, gece sıcaklıklarının 0°C ve altına yaklaşması dikkat çekiyor.

Tahmin aralığında en yüksek sıcaklıklar çoğunlukla 10-12°C bandında kalıyor. En düşük sıcaklıkların ise bazı günler -3°C ile -5°C seviyelerine gerileme ihtimali, özellikle iç kesimlere yakın ilçelerde don riskini konuşulur hale getiriyor.

Kısacası “Antalya’da bahar geldi mi?” sorusuna yanıt şu: Güneş var ama ısıtmıyor. Birkaç gün daha sabah-akşam soğuğu öne çıkıyor.

ANTALYA’DA YAĞIŞ VAR MI, YAĞMUR BEKLENİYOR MU

Antalya’da bugün ve önümüzdeki günlerde genel görünüm yağışsız. Bulutlanma zaman zaman artsa da tahminlerde yağmurun belirgin bir şekilde öne çıkmadığı bir periyot var.

Bu durum tarla, bahçe ve serada çalışanlar için planlamayı kolaylaştırıyor. Yine de yağış olmasa bile gece soğukları nedeniyle bitkisel üretimde “soğuk stresi” riski gündeme gelebilir.

NEM VE RÜZGAR ANTALYA’DA HİSSEDİLEN SICAKLIĞI NASIL DEĞİŞTİRİYOR

Antalya’da nem ve rüzgar, hissedilen sıcaklığı doğrudan etkiliyor; rüzgar arttıkça serinlik daha baskın hissediliyor. Nem ise özellikle sabah erken saatlerde “kemik üşüten” bir etki yaratabiliyor.

Alanya’da sahil bandında rüzgarın denizden esmesi, güneşli havada bile ince bir serinlik katmanı oluşturuyor. Bu yüzden “Antalya hava durumu bugün güneşli” ifadesi doğru olsa da, dışarıda uzun süre kalanlar için his farklı olabiliyor.

Rüzgarın en çok hissedildiği zaman dilimi genellikle öğleye yaklaşırken ve akşamüstü oluyor. Sahil yürüyüşü, bisiklet ya da tekne planı olanların rüzgarı hesaba katması gerekiyor.

ANTALYA İLÇELERİNDE HAVA NASIL: ALANYA, MANAVGAT, GAZİPAŞA, SERİK

Antalya geneli için tahmin güneşli-serin çizgide olsa da ilçeler arasında hissedilen hava farklılaşabiliyor. Kıyıya yakın ilçelerde nem ve rüzgar daha belirgin; içe doğru gidildikçe gece soğuğu daha sert hissediliyor.

Alanya hava durumu bugün açısından bakıldığında gündüz güneşli bir görüntü bekleniyor; fakat sabah ve gece saatleri serin geçeceği için özellikle sahilde rüzgarlı noktalarda üşüme ihtimali var. Turizm kenti Alanya’da açık alan işletmeleri için güneşli hava avantaj, serinlik ise müşteri davranışını etkileyen bir detay.

Manavgat tarafında da benzer şekilde gündüz güneş öne çıkarken, sabah saatlerinde serinlik belirgin olabilir. Gazipaşa’da ise rüzgarın zaman zaman artması, deniz etkisiyle hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

Serik ve çevresinde gece sıcaklıklarının daha düşük hissedilmesi olası. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde gece soğuğu konusu…

ANTALYA’DA DON RİSKİ VAR MI

Antalya’da kıyı kesimlerinde don riski genellikle sınırlı kalsa da, tahminlerde gece sıcaklıklarının 0°C ve altına yaklaşması nedeniyle iç kesimlere yakın alanlarda risk artabilir. Bu, özellikle gece -3°C ile -5°C bandına yaklaşan günlerde daha kritik hale gelir.

Alanya’da doğrudan don olasılığı her noktada aynı değil; rakımı yüksek mahallelerde ve rüzgarın kesildiği çukur alanlarda daha fazla hissedilebilir. Üreticiler için gece saatlerinde sıcaklık takibi önemli.

ANTALYA’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

Hafta sonuna doğru Antalya’da bulutların zaman zaman artması ve güneşin daha az görünmesi bekleniyor; gündüz sıcaklıklarının da 4-6°C bandına kadar gerileyebileceği bir görünüm var. Bu, “gündüz bile mont” ihtimalini güçlendiriyor.

Pazar gününe doğru ise daha ılık bir havaya geçiş sinyali var ve gündüz sıcaklıkları yeniden 12°C civarına toparlanabilir. Alanya’da hafta sonu planı yapanlar için en kritik detay, sabah-akşam serinliği ve rüzgar.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN VE 5 GÜN İÇİN KISA ÖZET

Antalya hava durumu bugün 7 Nisan 2026 itibarıyla güneşli ve serin: gündüz yaklaşık 12°C, gece 0°C civarı. Önümüzdeki 5 günde yağış beklentisi düşük, gece soğukları ve rüzgarın serinlik etkisi ise yüksek.

Alanya’da da benzer şekilde güneşli görüntüye aldanmamak gerekiyor. Sabah erken saatler, akşamüstü ve gece için katmanlı giyinmek; rüzgarlı sahil hattında daha korunaklı alanları tercih etmek iyi bir fikir olabilir.

