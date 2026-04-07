Dolar bugün kaç TL? 7 Nisan 2026 itibarıyla Dolar/TL kuru 44,6053 TL alış ve 44,6138 TL satış seviyesinde. Kur, 6 Nisan 2026’daki 44,60 TL kapanışına göre yaklaşık %0,01 artış gösteriyor.

Piyasada hareketin sınırlı kalması “dolar kuru canlı” aramalarını artırsa da, son bir haftalık görünüm genel olarak yatay. Yani dolar yükseldi mi sorusunun yanıtı bugün için: Evet, ama çok sınırlı.

ALANYA’DA DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Alanya’da da ekrana düşen en çok soru “dolar bugün kaç TL” oluyor ve güncel rakamlar net: 44,6053 TL alış, 44,6138 TL satış. Gün içi işlemlerde bankaya, döviz bürosuna ve işlem saatine göre küçük farklılıklar görülebiliyor.

Turizm kenti Alanya’da döviz kuru, sadece yatırımcıyı değil; otelciden acenteye, tedarikçiden sezonluk çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Çünkü birçok mal ve hizmetin maliyetinde dolara endeksli kalemler bulunuyor.

DOLAR ALIŞ SATIŞ KURU NEDEN FARKLI?

Dolar alış 44,6053 TL ve dolar satış 44,6138 TL. İki fiyat arasındaki fark, işlem maliyetleri ve piyasa yapısı nedeniyle oluşan “makas”tan kaynaklanıyor.

Özellikle yoğun talebin olduğu saatlerde makasın açılıp daralması normal kabul ediliyor. Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken nakit döviz ihtiyacı artabildiği için, bazı günler bu fark daha görünür hale gelebiliyor.

Bazen insan “iki kuruş fark ne olacak” diyor ama toplu ödemelerde etkisi hissediliyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ, NEDEN DÜŞTÜ?

7 Nisan 2026 sabahı itibarıyla Dolar/TL, dünkü kapanışa göre yaklaşık %0,01 artıda. Bu artış, sert bir yükselişten çok yatay seyrin içinde küçük bir yukarı kıpırdama olarak okunuyor.

Kurun yönünde küresel tarafta ABD verileri yakından izleniyor. 6 Nisan 2026 tarihinde ABD’de tarım dışı istihdamın Mart ayında beklentinin üzerinde artması, Fed’in faiz patikasına dair beklentileri etkileyebilen bir gelişme olarak öne çıktı.

Türkiye tarafında ise beklentiler kanalı önemli. TCMB’nin Mart 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu Dolar/TL beklentisi 50,97 TL olarak güncellendi. Bu tür beklentiler, şirketlerin fiyatlama davranışından ithalat planlamasına kadar birçok başlıkta döviz talebini şekillendirebiliyor.

SON 1 HAFTADA DOLAR KURU NE YÖNDEYDİ?

Son bir haftada Dolar/TL genel olarak yatay seyretti. Örnek olarak 6 Nisan 2026’da 44,60 TL seviyesinde olan kur, 7 Nisan 2026’da 44,6053 TL alış ve 44,6138 TL satış seviyelerinde işlem görüyor.

Bu tablo, “dolar kuru neden yükselmiyor ya da neden düşmüyor” sorusuna da bir yanıt veriyor: Piyasada kısa vadede denge arayışı öne çıkıyor. Yine de yatay görünüm, risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor; sadece fiyatın şimdilik dar bir bantta kaldığını gösteriyor.

ALANYA TURİZMİNE DOLARIN ETKİSİ NE?

Dolar kurunun 44,6053 TL alış ve 44,6138 TL satış seviyelerinde kalması, Alanya turizmi açısından iki yönlü okunuyor. Bir yandan döviz gelirine dayalı işletmeler için kur seviyesi gelir tarafında belirleyici olurken, diğer yandan dolar bazlı maliyetler (ithal ürünler, bazı ekipmanlar, yazılım/rezervasyon sistemleri gibi) gider tarafında baskı yaratabiliyor.

Alanya’da otellerin ve turizm tedarik zincirinin önemli kısmı sezon planlamasını aylar öncesinden yapıyor. Kurun yatay kalması, kısa vadede bütçe yapmayı kolaylaştırsa da, yıl sonu beklentisinin 50,97 TL’ye çıkmış olması ileriye dönük fiyatlama ve sözleşme kararlarında temkinli bir yaklaşımı güçlendirebiliyor.

Özellikle erken rezervasyon döneminde, fiyatların hangi kur varsayımıyla belirlendiği kritik. Kurda hızlı bir oynaklık olmasa bile, küçük hareketler bile kârlılığı etkileyebiliyor çünkü hacim büyük.

ALANYA’DA ESNAF VE VATANDAŞ DOLAR KURUNU NEDEN TAKİP EDİYOR?

Alanya’da “dolar kaç lira” sorusunu yalnızca yatırım amaçlı soranların sayısı az değil, ancak günlük hayatla bağlantısı da güçlü. Birçok sektörde hammadde ve ara malı maliyeti dövizle ilişkilendiği için, kurdaki küçük artışlar bile zamanla etiketlere yansıyabiliyor.

Turizmle bağlantılı küçük işletmelerde (transfer, yeme-içme tedariki, hediyelik eşya, bakım-onarım) kur beklentisi, sipariş zamanlamasını ve stok kararını etkiliyor. Vatandaş tarafında ise kur, “bu ay masraf çıkar mı” hesabının bir parçasına dönüşebiliyor.

Şunu da eklemek lazım: Herkesin takip etme nedeni aynı değil.

DOLAR/TL’DE GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Dolar/TL’nin seyrinde birkaç ana başlık öne çıkıyor: Fed’in para politikası mesajları, ABD istihdam ve enflasyon verileri, Türkiye’de beklentiler ve piyasa katılımcılarının yıl sonu projeksiyonları.

Buna ek olarak jeopolitik gelişmeler de kur üzerinde etkili olabiliyor. Son dönemde Türkiye’nin dış politikası ve küresel ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi, kurun neden zaman zaman hızla fiyat değiştirebildiğini açıklayan faktörler arasında.

Kesin bir tahmin yapmak zor; çünkü döviz kurları, sadece tek bir veriye bakarak yön bulmuyor. Ama Alanya’da turizmcinin de, esnafın da, vatandaşın da aynı ekrana bakmasının nedeni tam olarak bu: Kur, bir anda gündemin merkezine oturabiliyor.

DOLAR KURU CANLI TAKİP EDENLER İÇİN BUGÜNÜN ÖZETİ

7 Nisan 2026 Dolar/TL kuru: 44,6053 TL alış, 44,6138 TL satış. Dünkü 44,60 TL kapanışa göre değişim yaklaşık %0,01 artış yönünde.

Gün içinde fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak hızlı değişebildiği için, işlem yapmadan önce güvenilir finansal platformlardan anlık değerleri kontrol etmek Alanya’da da en pratik yol olarak öne çıkıyor.