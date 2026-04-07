Alanya hava durumu bugün (7 Nisan 2026) güneşli: anlık 13°C. Gün içinde en yüksek 20°C, gece en düşük 9°C bekleniyor; ayrıca bir-iki kısa süreli sağanak ihtimali var.

Alanya’da önümüzdeki 5 günde nem oranı %70 civarında, rüzgar ise gün içinde 23 km/saat hızında ve güneybatı yönünde esmeye devam ediyor. Bu tablo, plaj planı yapanlar kadar tarım ve turizm işletmeleri tarafından da yakından izleniyor.

Şunu da ekleyelim: Sabah güneşi insanı yanıltabiliyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Alanya’da bugün hava güneşli, sıcaklık 13°C ölçülüyor. Günlük tahminde en yüksek 20°C ve en düşük 9°C ile birlikte “bir-iki kısa süreli sağanak” bekleniyor.

Güneşli görüntüye rağmen kısa süreli yağış ihtimali, özellikle sahil bandında yürüyüş, tekne turu veya açık hava kahvaltısı planlayanlar için küçük ama önemli bir detay. Kısa sağanaklar genelde planı tamamen bozmaz; ancak yanınıza ince bir yağmurluk almak günün konforunu ciddi artırıyor.

Nem oranının %70 civarında seyretmesi, 20°C gibi ılıman bir sıcaklıkta bile havayı olduğundan daha “yapışık” hissettirebiliyor. Alanya’da bahar döneminde bu durum, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin oluyor.

ALANYA’DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI

7 Nisan 2026 Salı günü Alanya’da bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Yani yağmur ihtimali var, fakat süreklilik göstermesi beklenmiyor.

Kısa süreli sağanak senaryosunda en sık yaşanan durum, yağışın bir mahallede hissedilirken başka bir noktada hiç görülmemesi. Alanya gibi kıyı-ova-yamaç geçişi olan yerlerde bu farklılık daha da belirginleşebiliyor.

ALANYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Alanya 5 günlük hava durumu tahminine göre 7-11 Nisan aralığında gündüz sıcaklıkları 20°C’den 14°C’ye kadar geriliyor. Gece sıcaklıkları ise 10°C’den 5°C’ye kadar düşüyor.

Önümüzdeki günlerdeki özet şöyle:

Salı, Nisan 7: 20°C / 9°C, bir

iki kısa süreli sağanak

Çarşamba, Nisan 8: 20°C / 10°C, muhtemel sağanak

Perşembe, Nisan 9: 20°C / 8°C, artan bulutlar

Cuma, Nisan 10: 16°C / 5°C, yer yer sağanaklar

Cumartesi, Nisan 11: 14°C / 5°C, çok bulutlu

Bu 5 günlük görünüm, “Alanya’da hava bugün nasıl, yarın yağmur var mı, hafta sonu hava serin mi?” gibi aramalara net yanıt veriyor: Sıcaklıklar gündüz ılıman kalsa da özellikle cuma ve cumartesi geceleri belirgin serinleme var.

ALANYA’DA YARIN HAVA NASIL (8 NİSAN)

8 Nisan Çarşamba günü Alanya’da en yüksek 20°C, en düşük 10°C bekleniyor; tahmin “muhtemel sağanak” yönünde. Nem oranı %70 civarında kalıyor.

Yarın için en pratik planlama, yağışı “kesin yağmur” gibi değil, “aralıklı geçiş” gibi düşünmek. Turizm tarafında açık hava aktiviteleri yapılabilir; ama programı esnek tutmak, özellikle öğleden sonra için iyi bir tercih oluyor.

ALANYA’DA RÜZGAR KAÇ KM, HANGİ YÖNDEN ESİYOR

Alanya’da 7-11 Nisan günlerinde gündüz saatlerinde rüzgar orta şiddette, 23 km/saat hızında ve güneybatı yönünde esiyor. Bu değerler tüm günler için aynı şekilde veriliyor.

23 km/saat rüzgar, sahilde şemsiye ve hafif ekipman kullananlar için dikkat gerektirebilir. Deniz kenarında oturanlar için serinlik hissini artırırken, nemle birleştiğinde bazen “ılık ama üşüten” bir etki yaratabiliyor.

ALANYA’DA NEM ORANI KAÇ

Alanya’da 7-11 Nisan tarihleri için nem oranı %70 civarında. Bu seviye, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin bir nem hissi oluşturuyor.

Nem yükseldiğinde saç ve ciltte kuruluk azalırken, yürüyüş ve spor yapanlarda terleme daha hızlı hissedilebiliyor. Kısa bir not: Klimalı kapalı alanlardan çıkınca gözlüklerin buğulanması da bu dönemde daha sık yaşanıyor.

ALANYA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE

Alanya’da deniz suyu sıcaklığı için güncel, ölçülmüş spesifik bir değer paylaşılmıyor. Ancak Nisan ayında deniz suyu sıcaklıkları genellikle 18-20°C aralığında oluyor.

Bu aralık, denize girmek isteyenler için “serin ama mümkün” seviyesine işaret ediyor. Denizden çıkanlar için rüzgarın 23 km/saat esmesiyle üşüme ihtimali artabileceği için havlu/üstlük gibi basit önlemler konforu yükseltiyor.

ALANYA’DA PLAJ VE TURİZM İÇİN HAVA DEĞERLENDİRMESİ

7-11 Nisan döneminde Alanya’da gündüz sıcaklıkları 20°C’den 14°C’ye düşerken, kısa süreli sağanaklar ve çok bulutlu günler öne çıkıyor. Buna rağmen genel tablo, plaj yürüyüşleri ve şehir içi geziler için çoğu gün uygun.

Gün gün pratik değerlendirme:

7 Nisan: Güneşli, kısa sağanak ihtimali; plaj için uygun ama yağışa hazırlıklı olun.

8 Nisan: Muhtemel sağanak; plan esnek olursa turizm aktiviteleri rahat yürür.

9 Nisan: Artan bulutlar; gün boyu hava daha kapalı hissedebilir.

10 Nisan: 16°C’ye düşüş ve yer yer sağanaklar; özellikle akşam saatleri daha serin.

11 Nisan: 14°C ve çok bulutlu; deniz kenarında rüzgarla birlikte üşütme riski artar.

Bir de… bazı günler bulutlu olunca fotoğraflar daha yumuşak ışıkla çıkıyor, tur yapanların hoşuna gidiyor.

ALANYA’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

Cumartesi, 11 Nisan’da Alanya’da en yüksek 14°C, en düşük 5°C ve “çok bulutlu” hava bekleniyor. Bu, hafta sonu sabah ve akşam saatlerinde daha kalın bir üstlük ihtiyacını artırıyor.

Tahminde bir sonraki gün için Pazar, 12 Nisan’da 21°C / 11°C ve “daha sıcak” bilgisi yer alıyor. Yani hafta sonuna yaklaşırken kısa bir serinleme görülse de hemen ardından daha ılık bir havaya dönüş işareti var, ama plan yaparken özellikle cumartesi gününü serin kabul etmek gerekiyor.

ALANYA’DA GÜN İÇİ SICAKLIK FARKI NEDEN ÖNEMLİ

7-11 Nisan aralığında gündüz 20°C seviyeleri görülürken geceleri 5°C’ye kadar düşüş bekleniyor. Bu fark, “gündüz tişört, akşam mont” durumunu Alanya’da tekrar gündeme getiriyor.

Turizm işletmeleri açısından bu dalgalanma, açık alan ısıtıcıları, rüzgar kırıcı düzenlemeler ve akşam servis planlaması gibi küçük operasyonel kararları etkileyebiliyor. Tatilciler içinse en pratik çözüm, katmanlı giyinmek.

ALANYA HAVA DURUMU CANLI TAKİP EDİLİRKEN NELERE BAKILMALI

Alanya hava durumu bugün ve 5 günlük tahmin takip edilirken en kritik dört başlık; sıcaklık (20°C’den 14°C’ye iniş), yağış (kısa süreli sağanaklar), nem (%70 civarı) ve rüzgar (23 km/saat güneybatı). Bu dört veri birlikte okunduğunda günün gerçek hissi daha doğru yakalanıyor.

Özellikle sahil planı olanlar için “güneşli” ifadesine tek başına güvenmek bazen yanıltıcı olabiliyor; kısa sağanak ve rüzgar aynı gün içinde konforu değiştirebiliyor. Bugün için de temel özet bu: Güneş var, ama sürprize açık.