Netflix'in Türkiye'deki 10. yılını kutlamak amacıyla düzenlediği özel davet, ünlü isimleri bir araya getirdi. Oyuncuların ve magazin dünyasından tanınmış kişilerin katıldığı gecede kırmızı halı görüntüleri dikkat çekerken, Bahar Candan'ın etkinlik alanına girememesi gündeme damga vurdu.

Kutlamaya katılmak isteyen Candan'ın girişte görevlilerle sorun yaşadığı ve içeri alınmadığı ileri sürüldü. Olayın ardından ortaya atılan iddialar ile Candan'ın yaptığı açıklama ise birbirinden farklı oldu.

NETFLIX'İN 10. YIL KUTLAMASINA ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi tanınmış oyuncuların da katıldığı gecede davetlilerin kıyafetleri ve verdikleri pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

Ancak gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri, Bahar Candan'ın kutlamaya katılamaması oldu.

BAHAR CANDAN DAVETLİ LİSTESİNDE YOK MUYDU?

Magazin programı 2. Sayfa'nın aktardığı iddiaya göre Bahar Candan, Netflix'in yıl dönümü kutlamasının düzenlendiği alana geldi ancak görevliler tarafından içeri alınmadı.

Candan'ın adının davetli listesinde bulunmadığı ve bu nedenle girişine izin verilmediği öne sürüldü.

Söz konusu iddia kısa sürede magazin gündeminde yer bulurken, olayın gerçek nedeni hakkında farklı açıklamalar ortaya çıktı.

"KUAFÖRDE SAÇLARIM YANDI"

Yaşananların ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan, kutlamaya katılamamasını hazırlık sırasında yaşadığı bir aksiliğe bağladı.

Candan, gece için hazırlandığı kuaförde saçlarının yandığını ve bu nedenle organizasyona geç kaldığını söyledi.

Yaşadığı aksilik yüzünden davete zamanında yetişemediğini belirten Candan, geç kalmasının ardından etkinlik alanına giremediğini anlattı.

İÇERİ ALINMAMA NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

Bahar Candan'ın Netflix'in 10. yıl kutlamasına neden alınmadığı konusunda iki farklı anlatım gündeme geldi.

Bir tarafta adının davetli listesinde bulunmadığı iddiası yer alırken diğer tarafta Candan'ın kuaförde yaşadığı aksilik nedeniyle geceye geç kaldığı yönündeki açıklaması bulunuyor.

Organizasyon yetkililerinden konuyla ilgili doğrulanmış bir açıklama yapılmadığı için Candan'ın içeri alınmamasının kesin nedeni henüz bilinmiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen Netflix'in 10. yıl kutlamasında yaşanan olay, magazin dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasına girdi.

Bahar Candan'ın davete katılamaması ve yaptığı açıklamalar sosyal medyada da konuşulurken, olayın perde arkasına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor.