BURSA’NIN Yıldırım ilçesinde kız isteme töreninin ardından gerçekleştirilen eğlencede havai fişeklerin hatalı şekilde yerleştirilmesi paniğe neden oldu. Ateşlenen havai fişekler kısa süre sonra yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alana doğru düştü.

Peş peşe meydana gelen patlamalar üzerine neye uğradıklarını şaşıran davetliler, kendilerini korumak için farklı yönlere kaçıştı.

DAVETLİLER PANİKLE KAÇIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin tamamlanmasının ardından kutlama amacıyla sokakta eğlence düzenlendi.

Zemine hatalı şekilde yerleştirildiği belirtilen havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye yöneldi. Havai fişeklerin insanların yakınında patlamasıyla eğlence alanında kısa süreli panik yaşandı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşananlar eğlenceye katılan bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde havai fişeklerin davetlilerin bulunduğu noktaya doğru geldiği ve patlamaların ardından insanların hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Olayda herhangi bir kişinin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından davetliler yeniden bir araya gelirken, kız isteme eğlencesi kaldığı yerden devam etti.