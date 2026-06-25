ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) fakülte ve MYO’ları başarılarına her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında ALKÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) turizm alanında yetkilendirdiği Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştı. Akreditasyon belgesi, TURAK’ı temsilen Doç. Dr. Ebru Gözen ve Doç. Dr. Abdullah Uslu tarafından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a takdim edildi. ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan takdim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işık Bayraktar, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Özgür Gölge, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Egemen Güneş Tükenmez, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aydın Çevirgen başta olmak üzere akademik ve idari personel katılım sağladı.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, TAM AKREDİTASYON ALAN İLK BÖLÜM OLDU

TURAK tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme süreci sonucunda verilen bu akreditasyon; programın eğitim-öğretim yapısı, müfredatın güncelliği, akademik kadronun yeterliliği, öğrenci merkezli yaklaşımı, paydaşlarla kurulan iş birlikleri ve sürekli iyileştirme süreçlerinin ulusal kalite standartlarıyla uyumlu olduğunu ortaya koydu. Bu başarı, aynı zamanda ALKÜ’nün kalite güvencesi anlayışını kurumsal düzeyde etkin biçimde uyguladığının somut bir göstergesi oldu. TURAK tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sonucunda elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, ALKÜ bünyesinde lisans düzeyinde 31 Aralık 2025 – 31 Aralık 2031 dönemleri arasında tam akreditasyon almaya hak kazanan ilk bölüm olma özelliğini kazandı. Akreditasyon sürecinde eğitim-öğretim yapısı, çağdaş müfredatı, nitelikli akademik kadrosu, öğrenci odaklı eğitim anlayışı, sektör ve paydaşlarla yürüttüğü iş birlikleri ile kalite geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda program, ulusal kalite standartlarıyla uyumlu olduğu belgelendirildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaptığı konuşmada ALKÜ’nün turizm, sağlık, spor ve teknoloji alanlarında yükselişini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Turizm İşletmeciliği Lisans Programının tam akreditasyon almasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden rektör Türkdoğan, kalite odaklı eğitim anlayışının somut sonuçlarını almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkdoğan, “Üniversitemiz, eğitimde kaliteyi sürekli geliştirmeyi temel hedef olarak benimsemektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümümüzün TURAK tarafından tam akreditasyon almaya hak kazanması, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitim ortamının önemli bir göstergesidir. Bu başarı, sadece bölümümüzün değil, aynı zamanda üniversitemizin kurumsal kalite kültürünün de bir yansımasıdır. Elde edilen bu akreditasyonun, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliğimizi daha da artıracağına inanıyorum. Başta Turizm Fakültemiz olmak üzere sürece katkı sunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. TURAK’ı temsilen törende bulunan Doç. Dr. Ebru Gözen ve Doç. Dr. Abdullah Uslu da ALKÜ’nün kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların takdire değer olduğunu belirterek elde edilen akreditasyonun, üniversitenin eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ettiler. Tören, akreditasyon belgesinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN