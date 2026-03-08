Teç-Sen (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) Alanya temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumdaki yeri, emeği ve mücadelesine dikkat çekti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, kadınların aile ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılarak, “Biliyoruz ki her kadın çok değerlidir ve dünyayı değiştirecek güce sahiptir. Başta fedakâr tüm Türk kadınlarının ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘KADININ AİLE VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ BİR GÜNE SIĞDIRILAMAZ’

Teç-Sen (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, dünya üzerindeki tüm kadınların güçlü, cesur ve değerli olduğunu kutladığımız özel bir gün. Kadınlarımızın aile ve toplum içindeki yeri bir güne sığdırılamaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların başarılarına, mücadelelerine ve ilerlemelerine odaklanarak eşitlik, adalet ve insan hakları için mücadele ettiğimiz bir gündür. Sizler, toplumun temel direği, ailelerin destekçisi, dünyayı değiştirecek güçtesiniz. Sizler, sevgi ve fedakârlıkla dolu yüreklerinizle her gün dünyayı daha iyi bir yer hâline getiriyorsunuz. Biliyoruz ki her kadın çok değerlidir ve dünyayı değiştirecek güce sahiptir. Başta fedakâr tüm Türk kadınlarının ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyoruz.” (Hatice NERGİZ)

