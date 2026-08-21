Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, hareket kısıtlılığı yaşayan ve yatağa bağımlı vatandaşların hastane ulaşımları belediye ekiplerince sağlanıyor. Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, özel donanımlı araçlarla günde ortalama 16 hasta evlerinden alınarak tedavi merkezlerine ulaştırılıyor.

2015'TEN BUGÜNE KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Hizmet ağı, 3 hasta nakil ambulansı ve 2 engelsiz taksi olmak üzere toplam 5 araçlık bir filodan oluşuyor. Projenin başladığı 2015 yılından bu yana ambulanslarla 17 bin 250, engelsiz taksilerle ise 10 bin 80 taşıma işlemi gerçekleştirildi. Bugüne kadar toplam 27 bin 330 ulaşım desteği verilerek dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

RANDEVU VE TAŞIMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hizmetten faydalanmak isteyen ilçe sakinlerinin 444 80 07 numaralı Turunç Masa iletişim hattını arayarak kayıt oluşturması gerekiyor. Yatağa bağımlı hastalar ambulanslarla sedye üzerinde taşınırken, tekerlekli sandalye kullanan bireyler özel erişim rampasına sahip taksilerle naklediliyor. Randevu günü evden alınan vatandaşlar, Antalya il sınırları içindeki hastanelerdeki işlemleri bittikten sonra tekrar güvenli bir şekilde adreslerine bırakılıyor.