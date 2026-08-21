Manavgat Belediyesi, deniz ekosistemini korumak ve vatandaşların temiz hava hakkını güvence altına almak amacıyla ilçedeki dört noktada 'Dumansız Plaj' uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Boğaz Otel Halk Plajı, Side Nar Beach 3, Evrenseki Halk Plajı ve Gündoğdu Halk Plajı dumansız alan olarak belirlendi.

UYGULAMA SADECE TÜTÜN SINIRLAMASI DEĞİL

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek tarafından yapılan açıklamaya göre, proje yalnızca sigara kullanımını kısıtlamayı değil, aynı zamanda kıyıların bütüncül olarak korunmasını içeriyor. Çiçek, Manavgat sahillerinin ortak değer olduğunu vurgulayarak, tütün atıklarının doğaya karışmasını engellemeyi hedeflediklerini bildirdi. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğü ifade edildi.

SİGARA İZMARİTLERİ DENİZLER İÇİN NEDEN TEHLİKELİ?

Doğada çözünmesi uzun yıllar süren tütün atıkları, içerdikleri mikroplastik ve kimyasal maddeler nedeniyle deniz canlıları için birincil tehditler arasında yer alıyor. Küresel çevre verilerine göre, plajlarda en sık rastlanan katı atık türü olan sigara izmaritleri, su kalitesini düşürerek deniz ekosistemine doğrudan zarar veriyor. Manavgat'taki yeni uygulamayla birlikte, bu zehirli atıkların kuma ve denize ulaşmasının kaynağında kesilmesi planlanıyor.

Kıyısal zenginliklerin korunmasına odaklanan proje, bölge halkı ve tatilcilerde çevre bilincini artırmayı da amaçlıyor. Temiz sahil şeridi hedefiyle başlatılan uygulamanın, deniz kirliliğiyle mücadelede önemli bir farkındalık yaratması bekleniyor.