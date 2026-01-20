Muhtar Ahmet Sönmez, mahalledeki düzensiz çalışmalara dikkat çekerek, yollar onarılmadan tek bir kazma dahi vurulmaması gerektiğini vurguladı. Mahmutlar Mahallesi’nin ana arteri olan Atatürk Caddesi’nde devam eden içme suyu hattı yenileme çalışmaları, planlama hataları ve uygulama eksiklikleri nedeniyle kaosa dönüştü. Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, yüklenici firmanın özensiz tavrı nedeniyle esnafın ve vatandaşın büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililere çözüm odaklı bir yol haritasıyla seslendi.

​‘YOLLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ’

​Çalışmaların yürütüldüğü sahada incelemelerde bulunan Muhtar Sönmez, kazılan noktaların kapatılmadan sürekli yeni alanların açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Mahallenin mevcut durumunu "köstebek yuvası" olarak nitelendiren Sönmez, ticari hayatın ve ulaşımın felç olduğunu dile getirdi.

​SÖNMEZ'DEN ŞARTLI DEVAM ÇAĞRISI

​Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için net bir yol haritası çizen Muhtar Ahmet Sönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Mahallemizde yürütülen bu çalışmaların daha fazla mağduriyet yaratmaması adına mevcut boru yenileme faaliyetleri geçici olarak derhal durdurulmalıdır. Müteahhit firma, bugüne kadar bozduğu tüm alanları ve bağlantı noktalarını eksiksiz ve kalıcı şekilde onarmakla mükelleftir. Yollar, kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri eski haline getirilmeden mahallemizde yeni bir kazı çalışmasına kesinlikle başlanmamalıdır. Ancak bu onarımlar tamamlandıktan sonra, planlı ve kontrollü bir şekilde kaldığı yerden devam edilmesine müsaade edilmelidir. Esnafımız ve vatandaşımız toz, çamur ve çukur arasında yaşamak zorunda bırakılmıştır; bu tablo Alanya’mıza yakışmamaktadır."

​YETKİLİLERE TEŞEKKÜR VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

​Sürecin takipçisi olduğunu belirten Muhtar Sönmez, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’a konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Sönmez, sahadaki sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için belediye ve ilgili kurumların koordinasyon içinde müdahale etmesini beklediklerini vurguladı.