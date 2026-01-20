Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) Başkanı Rukiye Okşar, çocukların ruhsal ve kültürel gelişimini hedefleyen büyük bir farkındalık hareketi başlattı.
Okul aile birliklerini birer "Bilinç Merkezi'ne" dönüştürmeyi amaçlayan çalıştayda; akran zorbalığı, dijital bağımlılık ve değerler eğitimi masaya yatırılacak.
‘DUVAR BOYASINDAN DAHA DEĞERLİ’
Eğitimde fiziksel ihtiyaçların ötesine geçilmesi gerektiğini belirten Okşar, "Bu bir suçlama değil, güç birliği çağrısıdır. Evlatlarımızın manevi inşası için tüm OAB başkanlarımızı ve duyarlı velilerimizi çalıştayımıza bekliyoruz," ifadelerini kullandı.
Çalıştay Gündemi Şunlardan Oluşacak: Akran zorbalığına karşı ortak duruş.
Dijital bağımlılıkla mücadele. Merhamet, ahlak ve ilim odaklı rehberlik.
Tarih ve yer bilgilerinin çok yakında duyurulacağını açıklayan Okşar; bu hayati meselenin sadece Alanya için değil, ülke genelinde de son derece önemli olduğunu vurguladı.