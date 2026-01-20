Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) Başkanı Rukiye Okşar, çocukların ruhsal ve kültürel gelişimini hedefleyen büyük bir farkındalık hareketi başlattı.

Okul aile birliklerini birer "Bilinç Merkezi'ne" dönüştürmeyi amaçlayan çalıştayda; akran zorbalığı, dijital bağımlılık ve değerler eğitimi masaya yatırılacak.

​‘DUVAR BOYASINDAN DAHA DEĞERLİ’

​Eğitimde fiziksel ihtiyaçların ötesine geçilmesi gerektiğini belirten Okşar, "Bu bir suçlama değil, güç birliği çağrısıdır. Evlatlarımızın manevi inşası için tüm OAB başkanlarımızı ve duyarlı velilerimizi çalıştayımıza bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

​Çalıştay Gündemi Şunlardan Oluşacak: Akran zorbalığına karşı ortak duruş.

​Dijital bağımlılıkla mücadele. Merhamet, ahlak ve ilim odaklı rehberlik.

​Tarih ve yer bilgilerinin çok yakında duyurulacağını açıklayan Okşar; bu hayati meselenin sadece Alanya için değil, ülke genelinde de son derece önemli olduğunu vurguladı.