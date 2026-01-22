ALANYA’NIN önemli sektörlerinden gayrimenkul ve inşaatta yaşanan ekonomik daralma derinleşiyor. Maliyetlerle baş edemeyen çok sayıda işletme kapısına kilit vuruyor. Ayakta kalmaya çalışan bazı işletmeler ise yarı zamanlı iş modeline dönüyor. Sektördeki bu kriz istihdamı da olumsuz yönde etkiliyor. Sektör temsilcileri doğrudan ve dolaylı olarak yaşanan krizin Alanya’da 60 bin kişiyi ekmeğinden ettiğini ifade ediyor.

‘ALANYA’DA 60 BİN KİŞİ FİİLEN İŞSİZ KALDI’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, krizin sadece emlak ofislerini değil, kentin tüm ekonomik damarlarını vurduğunu belirterek korkutan rakamı açıkladı: "Alanya gibi turizm kentlerinde gayrimenkul sektörü; yalnızca inşaat faaliyetleriyle sınırlı olmayan, kentin tüm esnafını ve ekonomik ekosistemini doğrudan besleyen stratejik bir lokomotif sektördür. Bu konuda uzun süredir yaptığımız uyarıların ne denli haklı olduğu, gelinen noktada yaşanan ağır tabloyla açıkça ortaya çıkmıştır. Bugün Alanya’da çok sayıda emlak ve inşaat firması faaliyetlerini durdurmuş, işyerlerini kapatmış, iflas etmiş ya da projeleri atıl hâle gelmiştir. Bu firmalarda doğrudan çalışanlar ve sektörden dolaylı (fer’i) fayda sağlayanlar dâhil olmak üzere, en az 60 bin kişi fiilen işsiz kalmıştır. İkamet kısıtlamaları ile konutların kısa süreli kiraya verilmesine getirilen engeller, maalesef bu sürecin temel nedenleri arasında yer almaktadır. Yabancı konut yatırımcısı yerel ekonomiye kalıcı katkı sağlayan yapısı nedeniyle 'her şey dâhil' turist modelinden daha öncelikli bir konumda değerlendirilmelidir."

‘EMLAK FİRMALARI BİR BİR KAPANIŞ VERİYOR’

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, mesleğin itibarının ve çalışanların geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Erbaş, "Emlakçılık mesleği çok önemli bir meslek. Sektördeki kötü gidişten dolayı binlerce kişi işsiz kaldı. Bu yıl için 40 bin TL’lik bir harç mecburiyeti çıktı. Devlet, her emlakçıya yılda bir kez 40 bin TL harç ödeme zorunluluğu getirdi. Bu karara sektör olarak çok tepkiliyiz. Bu harcı ödememek için birçok firma kapanış veriyor. Ocak ayı içinde geriye dönük bu kapanışı vermek mümkün. Bu insanlar nerede iş bulacak, nasıl geçinecek? Emlak sektörü sadece 'aldım-sattım' sektörü değil; binlerce çalışana ekmek kapısı olan çok önemli bir sektördür. Avrupa'da en prestijli mesleklerden biridir ve bizim de ülke olarak bu sektöre sahip çıkıp istihdam sağlanmasının önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor" dedi.

‘YANLIŞ POLİTİKALARIN BEDELİNİ ÇALIŞANLARIMIZ ÖDÜYOR’

Alanya’da 21 yıldır faaliyet gösteren bir emlak firması sahibi ve Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Almanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, sektörün feryadını şu sözlerle dile getirdi: "Sektörümüzün içinde bulunduğu tabloyu kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Son yıllarda hükümetin uyguladığı yanlış yabancı istihdam ve yabancıya yönelik politikalar, Alanya gibi turizm ve gayrimenkul odaklı bir şehirde emlak sektörünü ciddi bir durağanlığa sürüklemiştir. Bunun sonucu olarak Alanya’da her geçen gün emlak ofisleri kapanmakta, ayakta kalmaya çalışan firmalar ise çok sayıda çalışanının işine son vermek zorunda kalmaktadır. Bugün gelinen noktada mesele yalnızca emlakçılar değildir. İşini kaybeden yüzlerce emlak çalışanı, zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşan Türkiye ve Alanya’da evine ekmek götüremez, ailesini geçindiremez hale gelmiştir. Bu durum sosyal bir soruna dönüşmüş, zincirleme olarak birçok sektörü de olumsuz etkilemiştir."

Yeşilkaya, emlakçılara yıllık 40 bin TL harç getirilmesi gibi ek mali yükleri sert bir dille eleştirerek şunları ekledi: "Tam da böyle bir ortamda, emlak danışmanlarına ek mali yükler getiren düzenlemelerin hayata geçirilmesi, sahadaki gerçeklerden ne kadar uzak olunduğunu göstermektedir. Bizler vergiden, denetimden ya da kayıt dışılıkla mücadeleden kaçmıyoruz. Ancak ayakta kalmaya çalışan bir sektöre yeni yükler bindirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, emlak danışmanlarına yönelik yıllık harç düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Amacımız polemik değil; adaletli, sürdürülebilir ve sektörün gerçeklerine uygun bir düzenleme talep etmektir."

‘SADECE MAHMUTLAR'DA 150 OFİS KEPENK KAPATTI’

Alanya’nın köklü inşaat ve emlak firmalarından Omran Property’nin sahibi Ufuk Öner, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yıllık harç uygulamasının "zamanlama hatası" olduğunu belirtti. Öner, "Zaten vergisini veren, kaydı olan, ilan portallarına binlerce lira ödeyen dürüst esnaf neden cezalandırılıyor? Sokakta hiçbir kaydı olmadan 'ayakçı' tabiriyle emlakçılık yapanların denetlenemediği bir sistemde, sadece kayıtlı ofislerden bu harcın tahsil edilmesi adaletsizliği pekiştiriyor. Sadece Alanya’nın Mahmutlar bölgesinde 150’den fazla emlak şirketi son bir yılda kapılarını kapattı veya yarı zamanlı çalışma düzenine geçti. Piyasa şu an can suyu beklerken nefes borusu sıkılıyor. Kayıt dışıyla mücadele edilmeli, piyasayı hareketlendirecek kredi faiz indirimleri teşvik edilmeli ve tapu harçları konusunda sektörü canlandıracak düzenlemeler yapılmalı."

‘MALİYETLER ŞU AN CİDDİ ŞEKİLDE YÜKSELDİ’

Sektördeki bu ağır tabloya ve artan işsizliğe rağmen, Alanya Müteahhitler Birliği (MUTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, 2026 yılının bir dönüm noktası olacağına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Küçüker, "2025 yılı çalkantılı geçti, global sıkıntılar Türkiye’yi de etkiledi. Sektörde daralmaya sebep oldu ama 2026 yılı beklentimiz artık yukarı yönlü. FED faizleri birkaç kez indirdi, Merkez Bankası da indirecek; bu da finansal genişlemeye sebep oluyor. Finansal genişlemenin ilk etki edeceği sektörlerden birinin inşaat olacağını düşünüyoruz. Sektörde dağılmadan dolayı işsizlik arttı gibi görülse de depremden dolayı bir kısım çalışan o bölgeye kaydı. O bölgede ciddi bir yoğunluk var. Faizler ve enflasyon aşağı yönlü gidiyor. Maliyetler şu an ciddi şekilde yükseldi. İmkanı olan varsa bu rakamlardan alım yapmalı; gayrimenkul ihtiyaçlarını gidermeli. Bizim bu rakamlara bu ürünleri mal etmemiz mümkün değil çünkü maliyetler ciddi bir şekilde arttı" diye konuştu.