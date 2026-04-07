Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan 2026 Salı ve 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanıyor; tüm karşılaşmalar saat 22:00’de başlıyor ve Tabii Spor platformundan yayınlanıyor. Bu akşam Real Madrid - Bayern Münih Tabii Spor’da, Sporting CP - Arsenal ise Tabii Spor 1’de ekrana geliyor.

Alanya’da futbolseverler için gece programı net: iki maç aynı saatte başlayacağı için “hangi maç nerede” sorusu yine en kritik başlık. Rövanşlar ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi geceleri Alanya’da her zaman ayrı izleniyor. Bir yandan otellerde ve kafelerde ekranlar açılıyor, bir yandan da evde izleyenler “Tabii Spor yayın bilgisi”ni son dakika kontrol ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan 2026 ve 8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanıyor. İki gün boyunca tüm maçların başlama saati 22:00.

Programın bu şekilde “tek saat”e sıkışması, özellikle Alanya’da aynı anda iki maçı takip etmek isteyenleri iki ekrana ya da maç seçimine zorluyor. Klasik çözüm, bir maçı TV’den diğerini mobil uygulamadan takip etmek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının tamamı Tabii Spor platformunda yayınlanıyor. Yayınlar Tabii Spor ve Tabii Spor 1 üzerinden paylaşılıyor.

“Şampiyonlar Ligi maçları hangi каналда” araması Alanya’da özellikle maç saatine 1-2 saat kala hızlanıyor. Bunun nedeni basit: aynı saat diliminde iki karşılaşma olunca kanal/akış bilgisi karışabiliyor.

Burada önemli nokta şu: Bu turdaki tüm maçlar için yayın adresi Tabii Spor platformu. Yani farklı bir kanal aramak yerine, Tabii Spor ve Tabii Spor 1 eşleşmesini kontrol etmek yeterli oluyor.

REAL MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) maçı 7 Nisan 2026 Salı günü saat 22:00’de oynanacak ve Tabii Spor’dan yayınlanacak. Maç henüz oynanmadığı için skor ve kadro gibi detaylar karşılaşma sonrası netleşecek.

Bu eşleşme, çeyrek finalin “erken final” diye anılan randevularından biri olarak görülüyor. Alanya’daki futbol sohbetlerinde de en çok bu maçın öne çıkması şaşırtmıyor; iki kulübün Şampiyonlar Ligi geçmişi, maça doğal bir ağırlık katıyor.

Maçı izlemek isteyenler için pratik not: Aynı saatte başka bir çeyrek final daha olduğu için yayın kanalını son kez kontrol etmek, maç başında “neredeydi bu yayın” stresini bitiriyor.

SPORTING ARSENAL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA

Sporting CP (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) maçı 7 Nisan 2026 Salı günü saat 22:00’de başlayacak ve Tabii Spor 1’den yayınlanacak. Maç öncesi detaylar, karşılaşma oynandıktan sonra güncellenecek.

“Sporting Arsenal hangi каналда” sorusu özellikle Premier Lig takipçilerinde öne çıkıyor. Alanya’da İngiliz futbolunu yakından izleyen geniş bir kitle var; turizm kenti olmanın getirdiği çok uluslu futbol kültürü, bu tip maçlarda kendini hissettiriyor.

Bu eşleşmede de kritik konu aynı: 22:00’de iki maç birden. Evde tek ekran varsa seçim kaçınılmaz.

PSG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak ve Tabii Spor’dan yayınlanacak. Karşılaşma henüz oynanmadığı için sonuç ve istatistik bilgileri maç sonrası belli olacak.

Alanya’da Çarşamba akşamı için plan yapanlar, “PSG Liverpool maç saati” aramasını genelde gün içinde yapıyor. 22:00 başlangıcı, özellikle çalışanlar için eve yetişme açısından avantaj gibi dursa da… trafikte takılanlar için son dakikaya kalabiliyor.

Maçın yayın adresi net: Tabii Spor. Burada önemli olan, Tabii Spor içinde doğru canlı yayına girmek.

BARCELONA ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22:00’de başlayacak ve Tabii Spor 1’den yayınlanacak. Maç oynandıktan sonra gol, kart ve önemli anlar gibi detaylar güncellenecek.

İspanya içi bu eşleşme, taktik savaş sevenlerin favorisi olabiliyor. Alanya’da özellikle “La Liga takip edenler” için bu maç, aynı gece oynanacak PSG - Liverpool kadar cazip bir seçenek.

Yayın tarafında yine aynı denklem var: Tabii Spor 1. Çarşamba gecesi iki maç arasında geçiş yapacakların elinin kumandada olması normal.

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak. İlk maçlardan sonra tur hesabı, bu iki tarihe kilitlenecek.

Rövanşların iki güne yayılması, Alanya’daki izleme planını da doğrudan etkiliyor. Çünkü ilk maçlar “nabız yoklama” gibi geçse bile, rövanşlar genelde daha yüksek tempo ve daha yüksek risk anlamına geliyor.

Bu arada, rövanş haftasına kadar sosyal medyada ve spor programlarında her eşleşme için senaryolar çoğalacak. Şimdiden tek kesin olan şey: tarih 14-15 Nisan.

ALANYA’DA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI NEDEN BU KADAR YÜKSEK

Alanya’da Şampiyonlar Ligi maçları, sadece futbol değil aynı zamanda bir “ortak izleme” kültürü demek. Turizm sezonuna yaklaşılırken farklı ülkelerden futbolseverlerin aynı şehirde buluşması, bu tarz geceleri daha görünür kılıyor.

Bir de işin yerel tarafı var: Alanyaspor tribün kültüründen gelen birçok taraftar, Avrupa futbolunu yakından takip ediyor. Büyük maçlar, yerel futbol muhabbetini de besliyor; “tempo”, “pres”, “geçiş oyunu” gibi konular kahve sohbetlerine kadar iniyor.

Tabii herkesin derdi aynı: yayın nerede, saat kaçta, hangi maç daha iyi gider.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (7-8 NİSAN)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç programı 7-8 Nisan için net ve saat 22:00’e sabit. Gün gün yayın bilgisi şöyle:

7 Nisan 2026

Salı: Real Madrid - Bayern Münih | 22:00 | Yayın: Tabii Spor - 7 Nisan 2026 Salı: Sporting CP - Arsenal | 22:00 | Yayın: Tabii Spor 1 - 8 Nisan 2026 Çarşamba: Paris Saint-Germain - Liverpool | 22:00 | Yayın: Tabii Spor - 8 Nisan 2026 Çarşamba: Barcelona - Atletico Madrid | 22:00 | Yayın: Tabii Spor 1 Maçlar oynandıktan sonra skor, gol atanlar, kartlar ve öne çıkan anlar gibi bilgiler güncellenecek. Şimdilik Alanya’daki futbolseverler için en kritik bilgi, 22:00 başlangıç ve Tabii Spor/Tabii Spor 1 yayın ayrımı.