Savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının 2020–2021 yıllarında Taksim’de karşılaşmalarıyla başladığını, daha sonra kendisine verilen numara üzerinden randevu alarak Florya’daki İPA tesisinde ziyaret ettiğini anlattı. Görüşmelerde spor ve kariyerine ilişkin konuların konuşulduğunu belirten Çayırgan, İBB Spor’da oynama teklifinin alt ligde olmaları nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

“Herhangi bir menfaat temini olmadı”

2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin yıkılması sonrası yaşanan mağduriyet nedeniyle dönemin ilçe başkanı Özgür Çelik’ten destek istediklerini ifade eden Çayırgan, ailesiyle birlikte bir süre İBB tesislerinde kaldıklarını, bu süreçte ev aradığını ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkür amaçlı ulaştığını belirtti.

Çayırgan, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımadığını, yalnızca Ekrem İmamoğlu’na ulaşamadığı zamanlarda yönlendirme üzerine Mustafa Akın ile sınırlı iletişim kurduğunu söyledi.

MASAK raporuna ilişkin açıklama

MASAK incelemesinde yer alan para hareketlerine ilişkin Çayırgan, söz konusu tutarların kendi birikimlerinden kaynaklandığını, bir kısmını dövize çevirerek bankaya yatırdığını belirtti.

2023 Haziran ayında hesabına yatırılan 50 bin euronun ev alımı amacıyla yapılan birikimler olduğunu, Kameroğlu İnşaat’tan satın aldığı konut için gönderilen ödemelerin bu kapsamda yapıldığını ifade etti.

Çayırgan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, para transferlerinin herhangi bir üçüncü kişi tarafından verilen ya da suç geliri olmadığını savundu.