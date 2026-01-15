Apartman sakinleri, binanın en üst katındaki daireden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının uzun süre açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine daire kapısı, çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Ertuğrul Akyol'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

EN AZ BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Akyol'un en az 1 hafta önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Akyol'un bir süredir yalnız yaşadığı, siroz hastası olduğu ve yakınlarının kendisine ulaşamadığı öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme ve çalışmalar sürüyor.