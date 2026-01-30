KAYA, 29 Ocak 2026 tarihinde TBMM’ye sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ve vadesi geçmiş vergi borçları gerekçe gösterilerek kamu destekli tarımsal kredilerden dışlanmasının önüne geçilmesini hedefliyor. Kanun teklifinin gerekçesinde; artan girdi maliyetleri, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle üreticilerin ciddi bir darboğazdan geçtiği vurgulandı. Mevcut uygulamada çiftçilerin prim ve vergi borçları nedeniyle kamu bankaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu destekli kredi mekanizmalarına fiilen erişemediği, bunun ise üretimin durmasına yol açtığı ifade edildi. Teklif ile birlikte, tarım faaliyeti yürüten çiftçilerin SGK prim borçlarının ve vergi borçlarının kredi kullanımında mutlak bir engel sayılmaması, kredi başvurularında “borcu yoktur” şartının aranmasının kaldırılması öngörülüyor. Borçların ise üretimi aksatmayacak şekilde kısmen ve zamana yayılarak tahsil edilmesi amaçlanıyor. Aykut Kaya, düzenlemenin hem çiftçinin üretimde kalmasını sağlayacağını hem de kamu alacaklarının daha sağlıklı tahsil edilmesine imkân tanıyacağını belirterek, “Çiftçiyi üretimden koparan değil, üretimde tutan bir anlayışa ihtiyaç var. Bu teklif tam da bunun için hazırlandı” dedi. Kaya, tarımın sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği açısından söz konusu düzenlemenin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, kanun teklifinin Meclis’te takipçisi olacaklarını ifade etti.

