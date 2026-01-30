ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, “Yasaklı madde veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklu yargılanan Serdal G. ve Selim Kağan K. hakkında hüküm açıklandı. Tutuklu sanıklar, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden jandarma ekiplerince duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı. Mahkeme Başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Serdal G., aracın kendisine ait olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Selim Kağan K. ise uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçu işlemediğini öne sürerek adli kontrol şartlarıyla tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda sanıklar Serdal G. ve Selim Kağan K.’yi Türk Ceza Kanunu’nun 188/3-4 maddeleri kapsamında ayrı ayrı 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 14 Kasım 2024 tarihinde Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulaması sırasında meydana geldi. Serdal G.’nin kullandığı araçta yapılan aramada yolcu koltuğunda hassas terazi ele geçirilirken, araçta yolcu olarak bulunan Selim Kağan K.’nin üst aramasında yasaklı madde bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan sorgulamada aracın korsan taksi olarak kullanıldığı belirlendi. İşlemlerinin ardından Selim Kağan K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serdal G. hakkında da adli süreç başlatıldı.