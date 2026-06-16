Toplantıyı takip eden vatandaşlardan birinin aniden fenalaşması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olayın fark edilmesinin ardından sağlık görevlileri kısa sürede salona gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Rahatsızlanan vatandaşın sağlık durumunun kontrol altına alınmasının ardından ileri tetkik amacıyla TBMM Ana Bina'daki sağlık merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay nedeniyle toplantıda kısa süreli bir hareketlilik yaşansa da program planlandığı şekilde devam etti. Bahçeli konuşmasını sürdürürken sağlık ekiplerinin müdahalesi salonda bulunanlar tarafından yakından takip edildi.

MHP'nin grup toplantısı, Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle verilen yaklaşık beş aylık aranın ardından yeniden gerçekleştirilmesi nedeniyle de dikkat çekiyordu.