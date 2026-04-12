MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül öncülüğünde gerçekleşen ziyarete; İlçe Başkan Yardımcıları, KAÇEP Başkanı Halime Türk, KAÇEP yönetimi ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Alanya’daki ülkücü camianın birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

‘GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ’

​Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, yeni yönetime desteklerini şu sözlerle ifade etti:

​"Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığına atanan Av. Mehmet Öz Başkanımızı makamında; İlçe Başkan Yardımcılarımız, Kaçep Başkanımız Halime Türk, Kaçep ailemiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Hayırlı olsun temennisinde bulunup görevinde başarılar diledik. Birliğimiz daim olsun."

​Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona ererken, her iki başkan da Alanya özelinde yürütülecek çalışmalarda omuz omuza hareket edeceklerinin altını çizdi. (Sudi ÇANDIR)

