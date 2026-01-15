Küresel finansın kalbi sayılan Londra ve New York’ta uluslararası yatırımcıların karşısına çıkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye ekonomisi için hem umut verici hem de temkinli olunması gereken kritik mesajlar verdi. Alanya’daki turizmciden esnafa, kredi borçlusundan yatırımcıya kadar herkesi yakından ilgilendiren açıklamalarda, para politikasındaki "acı reçete"nin bir süre daha masada kalacağı netleşti.

İKİ AYLIK TÜRBÜLANS UYARISI

Orta vadeli projeksiyonlarda iyimser bir hava estirilse de Başkan Karahan, kısa vade için piyasaları alarma geçiren bir tespit paylaştı. Ekonomik göstergelerin henüz tam anlamıyla durulmadığını belirten Karahan, önümüzdeki iki aylık süreçte enflasyon verilerinde dalgalanmalar yaşanabileceğini duyurdu. Bu öngörü, Alanya ve genelindeki ticari hayatı etkileyen maliyet kalemlerinde bir süre daha belirsizliğin sürebileceğine işaret ediyor. Büyüme rakamlarının dirençli duruşuna rağmen ekonomik aktiviteden gelen "karışık sinyaller", Merkez Bankası'nın gardını düşürmemesine neden oluyor.

"GEREKİRSE EK SIKILAŞMA GELECEK"

Toplantının en çarpıcı bölümü ise faiz ve sıkılaşma politikasına dair verilen "tavizsiz" mesajlar oldu. Piyasaların merakla beklediği faiz indirimi veya gevşeme sinyali yerine Karahan, mevcut duruşun kararlılıkla korunacağını vurguladı. Enflasyonun ana eğiliminde hedeften bir sapma görülmesi halinde, ek sıkılaşma adımlarının tereddütsüz atılacağı belirtildi. "Toplantı bazlı ve veri odaklı" hareket edileceğinin altını çizen Karahan, kararların otomatiğe bağlanmayacağını, her ayın verisine göre yeni bir strateji izleneceğini ifade etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BUZLAR ERİYOR MU?

Alanya’nın lokomotifi olan turizm ve hizmet sektörünü yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise enflasyonun katılığında yaşanan çözülme oldu. Karahan, enflasyonla mücadelenin en zorlu cephesi olan hizmet kalemlerinde katılığın azalmaya başladığını, hanehalkı ve reel sektörün beklentilerinin iyileştiğini belirtti. Fiyatlama davranışlarında başlayan bu yapısal düzelme, 2026 yılı için en güçlü umut ışığı olarak masada duruyor.